¿Por qué la FGR investiga el delito de traición a la patria en el caso de El Mayo Zambada?

El 25 de julio, Ismael “El Mayo” Zambada, líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, fue detenido en territorio estadounidense, en un evento que él mismo calificó como un secuestro.

Según una declaración emitida por su defensa este fin de semana, el captor habría sido Joaquín Guzmán López, hijo del famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Zambada aseguró que el incidente ocurrió mientras asistía a una reunión en presencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del exdiputado Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien fue asesinado el mismo día.

En el comunicado, la defensa de Zambada manifestó que su captura no fue voluntaria sino consecuencia de un secuestro ocurrido el día previo al traslado a Estados Unidos, en el mismo lugar y hora donde Cuén Ojeda fue asesinado.

Esta versión contrasta con la del gobernador Rocha Moya, quienes han negado cualquier vínculo con Zambada. Asimismo, la Fiscalía estatal ha señalado que la principal línea de investigación sobre el asesinato de Cuén Ojeda es el robo de vehículo.

El líder del Cártel de Sinaloa afirmó que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López.

Zambada relató cómo fue llevado desde Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, hasta El Paso, Texas, en compañía de Joaquín Guzmán López, también conocido como uno de “Los Chapitos”, y un piloto, en un vuelo privado. Según Zambada, Guzmán López le había pedido asistir a la reunión para resolver conflictos entre líderes políticos de Sinaloa.

El conflicto, explicó Zambada, involucraba a Rubén Rocha Moya y al exdiputado y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda. La disputa giraba en torno a la dirección de esa universidad. En la reunión también participaría otro narcotraficante, Iván Guzmán Salazar.

Zambada afirmó también que no se conoce el paradero de José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y de Rodolfo Chaidez, miembro de su equipo de seguridad, quienes lo acompañaban a la reunión. Asimismo, hizo un llamado a los sinaloenses a mantener la mesura y pidió transparencia a los gobiernos de México y Estados Unidos sobre su captura y las muertes ocurridas ese día.

Zambada relató que al llegar al punto de encuentro fue secuestrado por un grupo de hombres armados vestidos con uniformes militares, antes de ser llevado a una pista de aterrizaje desde donde fue llevado a Texas y detenido por agentes federales estadounidenses.

¿Por qué la FGR investiga la traición a la patria?

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, informó que se ha abierto una carpeta de investigación, número SON/HSO/0001/882/2024, por diversos delitos como vuelo ilícito, uso indebido de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, secuestro y traición a la patria, además de homicidio y privación ilegal de la libertad.

Indicó que se han realizado numerosas diligencias en varias entidades federativas, requiriendo información de todas las instituciones pertinentes. Con el permiso del gobierno estadounidense, se llevaron a cabo investigaciones policiales y periciales en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cuyos resultados forman parte del expediente.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa ha recibido una solicitud urgente para asumir el caso del asesinato del político Héctor Melesio Cuén Ojeda, dada su posible vinculación con la investigación principal. La representación de la FGR en Sinaloa ya se ha comunicado con el gobernador Rubén Rocha Moya para obtener información relevante sobre el caso, apuntó.

Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, dio actualización sobre el caso.

La inclusión del delito de traición a la patria por parte de la FGR ha despertado incógnitas entre los mexicanos sobre las implicaciones legales y políticas en el caso de Ismael Zambada.

Uno de los principales motivos para investigar por traición a la patria se encuentra en el Artículo 123 del Código Penal Federal, que establece que se considera traición a la patria el acto de “privar ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito.”

Dado el relato de Zambada sobre su secuestro y entrega a las autoridades estadounidenses, la FGR evalúa si su captura implicó una violación directa de este precepto. Si se confirma que fue forzado a abandonar el país, esto podría constituir un acto que compromete la soberanía nacional.

La semana pasada el Tribunal de Nueva York, Zambada se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico, blanqueo de dinero y conspiración para cometer asesinato. “El Mayo” insistió en que su entrega a las autoridades estadounidenses no fue voluntaria, sino producto de un secuestro planificado y ejecutado en su contra. Por otro lado, Joaquín Guzmán López será juzgado en Chicago tras haberse declarado también no culpable.