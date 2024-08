Murió el productor Arturo Castelán, promotor del cine mexicano LGBT+

Fallece el creador del Festival Mix. Foto: Roberto Fiesco

Arturo Castelán, figura clave en el cine mexicano, falleció dejando un importantísimo legado en la industria del séptimo arte, desde la realización de cortometrajes como La misma adoración y gloria y El huso de una rueca, hasta su papel como promotor cultural y fundador del Festival Mix (plataforma que apoya el cine de la diversidad sexual desde 1996) y de Macabro (uno de los festivales más importantes de cine de terror).

Fue Roberto Fiesco, director de cortometrajes como Trémulo y filmes como Quebranto, quien anunció sobre el fallecimiento de Arturo Castelán a través de sus redes sociales. El realizador escribió: “Te conocí hace más de treinta años en los pasillos del viejo CUEC de la colonia del Valle, fuiste la primera persona que creyó en lo que Julián y yo hacíamos en aquellos primeros cortos”.

Y destacó su aportación al mundo del cine mexicano: “Durante más de tres décadas, te echaste a cuestas uno de los proyectos cinematográficos más importantes que ha tenido este país en aras de construir un mundo mejor: el Festival Mix México- Diversidad Sexual, y lo lograste con creces por su carácter desafiante y explosivo. Ahí, le diste voz -y mirada- a miles de cineastas y películas que te fuimos fieles durante todo ese tiempo porque nos acogiste y educaste, igual que a miles de personas más que eran tu público, un público que rebasaba a la comunidad LGBT+, porque el Mix era un lugar para todos”.

Arturo Castelán fue productor, guionista, promotor, crítico y periodista cinematográfico. Foto: Facebook de Arturo Castelán

Por su parte, la academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) escribió en su cuenta de X, antes Twitter: “La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas hoy despide a Arturo Castelán, destacado promotor cultural, creador del festival más longevo de la Ciudad de México el Festival Mix: Cine y Diversidad Sexual y co-fundador de Macabro: Festival Internacional de Horror de la CDMX”.

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) escribió: “Desde sus espacios de exhibición, desde los festivales Mix y Macabro que creó o impulsó, desde su contacto estrecho con las audiencias, Arturo Castelán fue parte importante de nuestro cine. Te vamos a extrañar, Arturo. Gracias por acercarnos el cine mexicano”.

Arturo Castelán fue curador de corto en festivales como Mix New York, Chroma: Festival de Video Experimental en Guadalajara y Festival de Cine Mexicano en Guadalajara. También fue productor, director, guionista, periodista y crítico cinematográfico.

“Tu partida me deja hecho pedazos. ¡Carajo! No me lo creo aún y ahora entiendo este mal presentimiento que he tenido toda la semana. Gracias por el ejemplo infinito que siempre fuiste y por el amigo inmenso que voy a recordar toda, toda, toda mi vida. Todo esto lo sabes, mi Arti, nos lo dijimos siempre y hoy las palabras no me salen”, escribió Roberto Fiesco.