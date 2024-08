¿Qué opinan las redes? Viralizan la canción de Majo Aguilar y Alex Fernández que unió a las dos dinastías

(Youtube Majo Aguilar)

Los Aguilar y Los Fernández son dos familias históricas en México, pues a lo largo de generaciones han demostrado que su talento y linaje los han llevado a consolidarse como los máximos exponentes del regional.

Pasando por Antonio Aguilar, Vicente Fernández, Flor Silvestre o El Potrillo, sus respectivos legados musicales continúan permeando la cultura mexicana y ahora los integrantes más jóvenes de ambas familias también están en la búsqueda de formar su camino.

Tal es el caso de Majo Aguilar y Álex Fernández, quienes no dudaron en lanzar una colaboración musical que resultó la unión de estas dos dinastías de las cuales se ha rumorado por mucho tiempo que hay una enemistad.

¿Qué se sabe sobre la supuesta enemistad de las familias?

El supuesto antagonismo entre las dinastías Fernández y Aguilar ha sido un tema recurrente en los medios. Recientemente, Gustavo Adolfo Infante aseguró que Alejandro y Pepe nunca han tenido una buena relación y que su rivalidad se habría agudizado con el paso del tiempo. No obstante, aunque durante el funeral de Vicente Fernández se especuló que las familias habrían dejado atrás sus diferencias., el conductor de El minuto que cambió mi destino opinó que dicha reconciliación pudo ser una fachada.

“Alejandro y Pepe no se soportan o no se soportaban, creo que cuando murió Vicente las cosas cambiaron porque los Aguilar fueron al rancho ‘Los Tres Potrillos’ y presentaron sus respetos y cariños. Pero no nos quieran engañar de que se lleva, porque Pepe y Alejandro se vomitaban de siempre”, dijo Infante en De Primera Mano.

Esto contrasta con algunas declaraciones que ha dado Pepe Aguilar anteriormente, en donde desmiente algún conflicto con la otra dinastía

Así fue el recibimiento de la canción de Majo y Alex

Cuéntame es el nombre de la canción que Majo Aguilar y Alex Fernández dieron a conocer recientemente y que rápidamente se viralizó en las distintas plataformas. La melodía es completamente ranchera y los versos relatan una historia de amor que ya terminó.

“Cuéntame como se siente el vacío, sé que sientes el frío de la soledad. Yo te di un amor muy sincero, yo te di mis caricias y besos, no me vengas a llorar. Cuéntame como se siente saber que perdiste un amor como este, cuéntame como se siente que perdiste otra oportunidad”, son algunos de los versos.

Las reacciones en el video oficial no se hicieron esperar y muchos internautas se mostraron emocionados con esta canción. Aquí te dejamos algunos de los comentarios más populares en Youtube:

“ Te sigo por tu hermosa voz , tu sencillez tú buena actitud, no fingiendo con actitudes NO prepotentes tú familia con una dinastía antigua. Y ahora te toca honrarte y buscar un lugar en nuestros corazones ️ mexicanos”.

“Dos dinastías, Majo y Alex talentosos, sencillos, que más se puede pedir, me encantó la colaboración”.

“Las voces actuales, dignas herederas de las 2 dinastías rancheras más importantes de México”.

“Está canción, no cabe duda cuando hay talento no hace falta chismes ni bodas falsas les sobresalir, en hora buena y muchos éxitos y bendiciones dinastía Aguilar Fernández”.