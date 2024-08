AMLO celebra que Marco Verde pasó a la final de boxeo en París 2024; confiesa que él también le ‘pega al costal’

López Obrador expresó su gusto por el boxeo y demostró algunos golpes que ha aprendido. | Gobierno federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Marco Verde ayer pasó a la ronda final de boxeo, en la que competirá por la medalla oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, expresando su gusto por ese deporte e incluso, reveló que lo practica ocasionalmente como parte de su rutina de ejercicio.

En su conferencia mañanera de hoy, el mandatario dijo que el triunfo de Marco Verde en la pelea de ayer le causó alegría y recordó que el viernes será la final de boxeo, por lo que adelantó que al igual que todo los mexicanos estará pendiente de su participación en las Olimpiadas.

“Fíjense, hablando de pleitos pero este si, muy legal, oficial, cuánta alegría me causó lo de Marco Verde, que ayer ganó la pelea y el viernes va por el oro, y Marco, vamos a estar todos todos pendientes ¿Eh? Muy pendientes”, dijo en Palacio Nacional.

López Obrador bromeó sobre que en este caso sí apoya la violencia, por tratarse de un deporte en el que el boxeador contará con protección, aunque le aclararon que actualmente no se utiliza careta; sin embargo, destacó que confía en que Verde “está echado para delante” para triunfar en las Olimpiadas.

“Es la no violencia, pero en el caso del boxeo está permitido, porque traen careta. ¿Ya no? Es limpio, ya no, bueno ya se le va a quitar eso. Estaba pendiente y me dio mucho gusto, mucho gusto, ya está asegurada la plata, pero está echado para delante, está encarnando la voluntad de triunfo de México”, puntualizó.

AMLO revela que practica box

Tras celebrar el triunfo del mexicano, el presidente expresó su gusto por el boxeo y reveló que él practica el mismo deporte, mientras hacía una demostración de los golpes que ha aprendido.

Resaltó que “de vez en cuando” le pega al costal, como parte de su rutina de ejercicio, mostrando las semejanzas que tiene esta práctica con el beisbol.

“A mi me gusta el box, no hablo del box político, pero este me gusta mucho, a veces hago ejercicio, hago box de vez en cuando, de vez en cuando suelta uno ahí, pegándole al costal, es como cuando se batea y viene la pelota y ve uno a la carita.

“Pero el deporte es algo excepcional, es una gran belleza, es una cuestión bella, todos los deportes, todo lo que se está viendo en las Olimpiadas, son cosas excepcionales”, concluyó.