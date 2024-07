Estos son los megaproyectos iniciados en el gobierno de AMLO que inaugurará Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum inaugurará algunas obras que queden inconclusas en el gobierno de AMLO (Presidencia de México)

Andrés Manuel López Obrador está viviendo sus últimos días como presidente de México, el próximo 1 de octubre de 2024 dejará su cargo y ocurrirá la transición de gobiernos, entonces, Claudia Sheinbaum Pardo se convierta en la primera presidenta en la historia del país.

Sin embargo, antes de que López Obrador deje su cargo en el poder ejecutivo federal, hará lo posible por entregar la mayoría de sus megaproyectos que inició tras ganar las elecciones de 2018. Pero, debido a los retrasos que hay en algunos, no los terminará.

Por ello, el sexenio de Claudia Sheinbaum heredará algunas mega obras que no podrá concluir AMLO antes de dejar la presidencia. Una de las obras que ya inauguró, pero que sigue inconclusa, es el Tren Maya. Un primer tramo ya está en operación y funcionando, mientras que siguen los trabajos en el resto de los tramos.

No es la única obra que dejará así, pues en la capital también dejará inconclusas algunas obras.

Claudia Sheinbaum Pardo podría heredar el proyecto del Tren Maya para terminarlo Credito: cuartoscuro

¿Qué obras no terminó AMLO y tendrá que inaugurar Claudia Sheinbaum?

La primera obra que López Obrador aceptó que no podrá inaugurar es la del Trolebús Chalco - Santa Martha, este transporte pretende conectar la movilidad de personas que van del Estado de México a la Ciudad de México diariamente, y viceversa.

Durante su conferencia matutina de este 29 de julio, señaló que por una empresa se retrasó la construcción, en consecuencia, no le tocará a él inaugurarla, pero confió en que su sucesora hará lo propio y echará a andar este transporte público.

“Es importante informarlo que el Trolebús de Chalco a Santa Martha nos quedó mal una empresa constructora. Hemos venido batallando bastante con eso, porque quedaron muy echadas a perder las empresas durante todo el periodo neoliberal, eran empresas que actuaban a partir del influyentismo y de la corrupción”, expresó.

La primera obra que López Obrador aceptó que no podrá inaugurar es la del Trolebús Chalco - Santa Martha (Captura)

A pesar de los retrasos, prometió que la obra será entregada antes de que termine este año, por ello dejó este evento en manos de la doctora Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, habría otras obras que no terminará porque el tiempo ya no le da para ello. AMLO aseguró que su gobierno reviviría la infraestructura ferroviaria, por ello apostó a la construcción del Tren Maya al sur del país.

Pero, a falta de la conclusión del Tramo 5, 6 y 7, el proyecto sigue inconcluso. Aunque adelantó que en septiembre echará a andar la fase 5 y 6 del tren, la última parte le corresponderá a Claudia Sheinbaum presentar e inaugurar.

El Tren Interurbano México - Toluca es otra de las megaobras que no podrá entregar, la cual también es heredada del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entre los accidentes y contratiempos que tuvo la obra, AMLO acusó de “politiquería” y la postura de la alcaldía de Álvaro Obregón de frenar los avances.

Avanzan los trabajos en el Tren Interurbano México Toluca para inaugurar la estación Santa Fe (X/ @SntVTC)

Aunque se tiene previsto que entre agosto y septiembre inicie operaciones la estación Santa Fe, la obra no será concluida, es decir que no operará en toda su ruta, aún no llegará hasta Observatorio, donde conectará con la Línea 1 del Metro.

Pese a que inauguró el tren hasta la estación Lerma, le tocará a Claudia Sheinbaum Pardo concluir los detalles que restan del mega proyecto que inició casi a la par que AMLO tomó la presidencia de México.

En cuanto a la Coquizadora Salina Cruz, Oaxaca, Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó que se tiene un avance del 54% en obras físicas, con una inversión de USD tres millones 501 millones hasta septiembre. La siguiente administración tendrá la tarea de continuar con la construcción de la coquizadora.

Por último, el proyecto Tren CDMX - Querétaro también quedará a manos de Claudia Sheinbaum, quien ya presentó un plan para reactivar la actividad ferroviaria en México. En su propuesta, el Tren Lechería - AIFA podría estar dentro si AMLO no alcanza a inaugurarlo.