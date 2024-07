¿Fueron pareja? Ricardo Peralta REVELA en ‘LCDLFM 2 ' que se enamoró de Mauricio Mancera | VIDEO

Tras concluir su participación en "MasterChef Celebrity", Ricardo Peralta y Mauricio Mancera hicieron un viaje por Europa. (@torpecillo)

Las revelaciones dentro de La Casa de los Famosos México 2024 siguen alcanzando a celebridades que están fuera del reality show. Ahora, el presentador Mauricio Mancera se ha vuelto tema de conversación en redes sociales luego de que Ricardo Peralta confesó que se enamoró de él durante su participación en MasterChef Celebrity México.

En 2022, Ricardo Peralta y Mauricio Mancera coincidieron en la emisión televisiva de TV Azteca y desde las primeras semanas ambas celebridades hicieron clic. Entre ellos surgió una amistad que continuó después del proyecto que finalmente ganó Peralta.

Tiempo después, ambas celebridades hicieron un viaje juntos por Europa, el cual documentaron en sus redes sociales.

Ricardo Peralta conquistó la cocina más famosa de México. (Twitter/@MasterChefMx)

Ricardo Peralta confiesa que se enamoró

Durante una charla con Mariana Echeverría y Shanik Berman, Ricardo Peralta admitió que al principio de su amistad con Mauricio Mancera creyó que el conductor sentía algo por él.

La revelación se dio después de una conversación en la que las celebridades abordaron las señales que en ocasiones se interpretan de manera errónea. Ricardo Peralta dijo que le sucedió hace unos años, y tanto Mariana Echeverría como Shanik pronto adivinaron que se refería a Mauricio Mancera; “¡sí!, pero yo me enamoré de él”, respondió el youtuber, quien adelantó que nunca ocurrió nada íntimo entre ellos.

Ricardo Peralta explicó que en su círculo cercano casi no figuran amigos heterosexuales, por lo que no supo interpretar que, lo que para él eran señales de atracción, en realidad solo era un interés de amistad de parte de Mancera. “Nos caímos muy bien y de pronto me dijo ‘¿y si vamos a Israel?’”, recordó el influencer, quien explicó que interpretó esa invitación como una señal de coqueteo.

“Empecé a pensar una cosa de telenovela en mi cabeza, rarísima porque él es una persona muy gentil y agradable. Él jamás me dio indicios de nada, todo fue en mi cabeza”, aclaró peralta, quien destacó que en ese entonces ya era pareja del creador de contenido, Carlos Portocarrero, quien incluso tuvo una breve aparición en MasterChef Celebrity.

Ricardo Peralta tenía una relación con el creador digital Carlos Portocarrero cuando participó en "MasterChef Celebrity". (@torpecillo)

¿Pasó algo durante su viaje por Europa?

Shanik recordó que Ricardo Peralta y Mauricio Mancera viajaron juntos por Europa. Muy a su estilo preguntó si “hicieron el delicioso”, a lo que el youtuber respondió que no. De acuerdo con Peralta, ese viaje le permitió descubrir que el actual conductor de Enamorándonos solo quería ser su amigo.

Finalmente, aclaró que esta situación la compartía porque en su momento lo platicó con Mauricio Mancera, quien lo tomó con mucho humor y, hasta la fecha, sigue siendo su amigo.