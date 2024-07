¿Es Shanik? Luis “Potro” confiesa quién es la única participante de LCDLFM que nunca va a nominar

"Potro" comparte el nombre de la participante a la que nunca va a nominar (Jesus Aviles/Infobae)

Este miércoles se llevarán a cabo las primeras nominaciones de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, en el que participan varias personalidades del mundo del entretenimiento como Adrián Marcelo, Shanik Berman, Ricardo Peralta y Luis Potro Caballero.

Las nominaciones suelen ser momentos de mucha tensión, ya que es el momento en el que se elige a los habitantes que se encuentran en riesgo de ser eliminados, por lo que recientemente Potro dio a conocer el nombre de la habitante a la que nunca va a nominar.

Este miércoles ocurrirá la primera nominación (Captura de pantalla @lacomadritaof_)

¿Quién es la participante que “Potro” nunca nominará?

Durante una conversación con Ricardo Peralta, Adrián Marcelo, Agustín Fernández y Mariana Echeverria, Luis reveló el nombre de la persona a la que nunca pretende nominar por un tema de lealtad.

El presentador de televisión dio a conocer que a la persona a la que no va poner en riesgo de eliminación es Karime Pindter, ya que se conocieron en el reality show Acapulco Shore, en donde incluso se especuló que tuvieron una relación amorosa, lo cual ha sido desmentido por ambos.

“Yo con Karime sea el p*do que tengamos, jamás la voy a nominar”, confirmó el creador de contenido.

Posteriormente, Potro se reunió con Karime para darle a conocer que no tiene el propósito de nominarla, por lo que le indicó que de su parte no tiene de qué preocuparse.

Además, Caballero le dijo que el motivo de que tenga lealtad hacia ella se debe a los años que llevan de conocerse y a todo lo que han vivido juntos.

“Despreocupate que de mi parte no va a haber... Yo te prometo lealtad, yo no te voy a hacer ninguna jalada. O sea nos llevemos o no nos llevemos, por respeto y por años de todo lo que hemos vivido y así no va a haber p*do”, le dijo Caballero a Pindter.

Al final de la declaración de Potro, este le extendió la mano a Karime en son de armonía entre ellos, por lo que Pindter hizo lo propio y correspondió al apretón de manos.

El presentador de televisión aseguró que se trata de un tema de lealtad Créditos: La Casa de los Famosos México/Televisa

Karime revela la razón por la que ya no se lleva bien con “Potro”

Karime se encontraba en una conversación con Shanik cuando dio a conocer que el motivo que la llevó a ya no tener ningún tipo de relación con Luis es porque “le hizo muchas cosas feas”.

La influencer relató que con Potro tuvo una gran amistad; sin embargo, en aquel entonces no estaba tan empoderada como hoy en día, por lo que llegó a permitir malos tratos.

Karime contó el motivo por el que ya no se lleva bien con "Potro" Créditos: (X/yaloyale_)

“Fue una amistad muy ching*na, pero yo en ese tiempo no estaba empoderada como hoy y me dejé tratar feo, engañar o que no me aceptaran y así”, apuntó la exacashore.

Pese a lo compartido, Karime detalló que no encuentra molesta por lo que pasó, además de que dijo que después de lo ocurrido intentaron retomar su amistad, pero al final la historia se repitió.

“Hoy en día se ha comportado bien, no me ha faltado al respeto ahorita”, refirió Karime, aunque Shanik la interrumpió para decir que en caso de que Potro la agrediera de alguna manera ellas le iban a “partir la m*dre”.

Pindter aseguró que se le complicado la convivencia con Potro dentro de la casa, ya que puntualizó en que “habiendo 15 por qué me voy a clavar con el que me hizo daño”.