A Complete Unknown: dónde ver la biopic de Bob Dylan con Timothée Chalamet | VIDEO

Timothée Chalamet en A Complete Unknown. (SearchlightPictures)

Hace varios meses se anunció que el querido y celebrado Timothée Chalamet interpretaría a Bob Dylan en una biopic dirigida por James Mangold. Y sólo por esa información las expectativas de inmediato se fueron al cielo.

El rodaje de A Complete Unknown comenzó en marzo de este año y, sorprendentemente, ya podemos disfrutar del primer tráiler de este biopic sobre el icónico músico, compositor y poeta Bob Dylan. El avance, ya disponible para el todo público, ofrece un vistazo al talentoso elenco encabezado por Edward Norton, conocido por American History X. También participan Scoot McNairy, Will Harrison, Dan Fogler, Elle Fanning, Boyd Holbrook y Mónica Bárbaro.

¿De qué se trata?

Timothée Chalamet es Bob Dylan en A Complete Unknown. (SearchlightPictures)

A Complete Unknown se concentra en los primeros años de la carrera de Bob Dylan, particularmente a principios de los años 60. La película se estrenará exclusivamente en cines este diciembre, aunque aún no se ha revelado una fecha exacta.

Como mencionamos es dirigida por James Mangold, y por lo que se observa en las primeras imágenes se tratará de filme que podría evocar recuerdos de Walk the Line, donde Joaquin Phoenix interpretó a Johnny Cash, o I’m Not There en donde múltiples actores dieron vida a Bob Dylan.

La trama está ambientada en la vibrante escena musical de Nueva York y sigue el ascenso meteórico de Dylan, un joven de 19 años de Minnesota, desde sus primeras actuaciones en pequeños clubes hasta llenar grandes auditorios y liderar las listas de éxitos.

A Complete Unknown - Timothée Chalamet - Bob Dylan - James Mangold (Searchlight Pictures)

Al parecer la película culminará con su icónica y controvertida actuación en el Festival de Folk de Newport en 1965, un momento que marcó un hito en la carrera de Dylan y en la música folk en general. El punto más álgido del cantante.

Previamente detalles y imágenes filtradas de A Complete Unknown elevaron las expectativas, pero ahora, con el lanzamiento del primer tráiler oficial, parece que la espera valdrá la pena. En este adelanto, vemos a Peter Seeger, interpretado por Edward Norton, contar cómo junto a Woody Guthrie conocieron a un joven Bob Dylan (Chalamet), quien les mostró el futuro de la música estadounidense.

El tráiler presenta potentes imágenes de Dylan llegando a Nueva York, y al ritmo de “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, se le ve encontrándose con figuras clave como Joan Baez y Sylvie Russo. Estas imágenes han generado todavía más buzz por la biopic.

¿Cuándo llegará a México?

Timothée Chalamet. (SearchlightPictures)

La película promete mucho y seguramente dará de qué hablar tras su estreno, dado que Dylan es una figura legendaria. Querida por los amantes de la música y sin duda una persona que genera mucho interés entre los fanáticos del cine. Además con Timothée Chalamet en la mezcla, sin duda el coctel se antoja todavía más prometedor.

Por ahora, A Complete Unknown, todavía no tiene una fecha exacta de estreno. Lo único confirmado es que llegará a los cines en diciembre de 2024. Se espera que a México llegue durante aquellas fechas o a lo sumo con un par de meses de retraso. Es decir, a tiempo para la temporada de premios y los Oscar.