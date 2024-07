Quién es Arath de la Torre de ‘La Casa de los Famosos 2024′ y cuáles son las controversias que le dieron fama

El actor entró a Big Brother cuando tenía 27 años, (Especial Infobae Jovanni Pérez // IG: @arathdelatorre)

El reality que conmocionó al público mexicano el verano de 2023 regresará este año con un gran elenco de conductores, actores, comediantes e influencers que vivirán juntos en una casa aislada durante máximo tres meses: ‘La Casa de los Famosos México 2024′. Entre las personalidades que entrarán destaca Arath de la Torre, quien se quedó a punto de ganar un formato similar (Big Brother) hace 22 años.

“Juré que no lo iba a volver a hacer, pero cuando me habló Rosa María Noguerón (productora) y me dijo: ‘Creo que puedes mostrar la mejor cara de Arath, la mejor versión, ahora que eres padre, que eres una persona más madura, que tienes otros conceptos de la vida y puedes jugar mucho dentro de la casa, hacer comedia’. Yo no quería, fueron mis hijos y mi mujer (...) los que me animaron”, contó en ‘Hoy’.

A continuación, te compartimos todos los detalles sobra la carrera artística del nuevo habitante de ‘La Casa de los Famosos México 2′ y cuáles son las polémicas que han marcado su imagen pública.

Arath de la Torre junto a su esposa y sus tres hijos en común. (Instagram/susylu)

¿Cuántos hijos tiene Arath de la Torre?

El artista mexicano contrajo nupcias con Susy Lu en 2007, una actriz egresada del Centro de Educación Artística de Televisa. Actualmente tienen una sólida familia con sus tres hijos: Gala, Lucca y Lía.

Trayectoria de Arath de la Torre

El artista nació el 20 de marzo de 1975 en Cancún, Quintana Roo; actualmente tiene 49 años. Es reconocido en el medio artístico nacional por su trayectoria como actor, comediante y conductor.

Participaron 11 estrellas: Luis Gatica, Víctor Noriega, Nailea Norvind, Laisha Wilkins, Lorena Herrera, Alan, Arleth Terán, Alejandro Ibarra, Arath de la Torre, Facundo y la ganadora Galilea Montijo. (Foto: Televisa)

Comenzó a perseguir su sueño cuando tenía alrededor de 17 años, pues en ese momento tomó la decisión de abandonar la escuela para mudarse a la Ciudad de México y estudiar actuación en el Centro de Educación Artística (CEA). Después de tres años, debutó como actor en la telenovela ‘Caminos cruzados’.

Esto permitió que entrara a otras producciones, tales como ‘Soñadoras’, ‘Amigas y rivales’, ‘Alegrijes y rebujos, ‘La parodia’, ‘Los simuladores’, ‘Una familia con suerte’, entre otras. También ha estelarizado varias obras de teatro como El Tenorio Cómico.

Actualmente es conductor del programa de revista más longevo de Televisa: ‘Hoy’.

Arath de la Torre atraviesa más de un escándalo por su supuesto "mal humor" (Foto: Instagram/@arathdelatorre)

Quiénes son todos los habitantes confirmado de ‘La Casa de los Famosos México 2

Mario Bezares

Sabine Moussier

Briggitte Bozzo

Shanik Berman

Agustín Fernández

Arath de la Torre

Luis ‘Potro’ Caballero

Ricardo Peralta ‘Pepe’

Karime Pindter

Mariana Echeverría

Gala Montes

Sian Chiong

Araceli Ordaz ‘Gomita’

Adrián Marcelo