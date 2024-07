Destapan video que Verónica Toussaint grabó antes de morir y sería premonitorio: “Despedirme de ustedes”

La actriz fue velada en el Panteón Francés de la capital mexicana. Crédito: X @Ratita_Bebe

El 16 de mayo de 2024, el mundo del entretenimiento en México sufrió la pérdida de Verónica Toussaint, quien falleció a los 48 años tras padecer durante algunos años cáncer de mama. Ahora, dos meses después, un video póstumo de la actriz ha sido revelado, en el que se despide emotivamente de sus compañeros del programa ¡Qué chulada! y de su audiencia.

La producción del programa de Imagen TV compartió el video durante la emisión final del programa que, tras cuatro años al aire, llegó a su fin.

En el video, la reconocida actriz y conductora expresó su gratitud hacia todas las personas que trabajaron en el programa y hacia el público que la siguió durante su carrera.

La famosa murió a los 48 años, causando consternación entre el medio artístico (IG: @miyuki_touss)

Verónica Toussaint destacó el valor de la experiencia de trabajar en un show en vivo y señaló que siempre buscó crear un espacio acogedor y positivo para las mujeres.

“Chuladas de mi corazón, nunca pensé que llegaría este día en donde tendría que despedirme de ustedes; agradecer desde toda la gente que hizo ‘Chulada’ desde un inicio hasta el día de hoy”, declaró Toussaint, en declaraciones que hoy resuenan con el significado de una despedida definitva.

En su mensaje, Toussaint dedicó palabras especiales a sus colegas del programa, mencionando a Mariana H y Martha Guzmán. A Hernández, quien era su amiga cercana, y a Guzmán, a quien agradeció por su compañerismo y humor, incluso destacando sus conocidos bailes.

La actriz murió en mayo de 2024 Crédito: Imagen TV

Toussaint subrayó cómo el apoyo de sus compañeras fue fundamental, especialmente al compartir un diagnóstico similar.

“Esta cómplice increíble de nada más, escucharla respirar, sabía que nos iba a sacar un ataque de risa, a Martha y sus bailes, cómo fuimos compañeras en el camino con un diagnóstico similar, mucho qué aprenderle, su manera de hacer televisión”.

La actriz también agradeció a la audiencia por su apoyo y cariño constante. En sus palabras finales, se refirió al programa como más que una simple transmisión televisiva, sino como un “estado de ánimo” que buscaba perpetuar.

Verónica Toussaint murió el 16 de mayo, tres años después de iniciar un tratamiento oncológico para erradicar el cáncer de mama. Foto: Facebook.

“Gracias por sus comentarios, cómo me hicieron crecer, por cómo me acompañaron, cómo me dieron amor incondicional y me lo siguen dando en redes, gracias, gracias, gracias por acompañarnos a cerrar este ciclo de ¡Qué chuladas!, y las chuladas, para siempre porque no solo es un programa de televisión, sino un estado de ánimo”, agregó.

La noticia del fallecimiento de Verónica Toussaint conmocionó no solo a sus seguidores, sino también a la industria del entretenimiento en México.

Su travesía contra el cáncer de mama comenzó en 2021 y fue un tema que compartió abiertamente con su audiencia, mostrando siempre una actitud resiliente y positiva.