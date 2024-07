Policía que apareció en video de Luna Bella asegura que no ha sido despedido: “No me han notificado nada”

(Instargram/X)

Jorge ‘N’, conocido como El señor indomable, rompió el silencio tras aparecer en un video explícito con Luna Bella que fue grabado en el metro de la Ciudad de México y mencionó que aún no ha sido suspendido de su trabajo como policía.

El pasado 09 de julio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer que el hombre sí era miembro activo de la dependencia. Pero, ahora, el modelo de OnlyFans señaló que aún está trabajando.

¿Qué dijo la SSC de la CDMX?

En el boletí emitido por la SSC de la CDMX se dio a conocer que al Señor Indomable “se le citó a rendir su declaración y, se determinó proceder con su suspensión preventiva, en tanto se realizan las investigaciones correspondientes por conductas contrarias al Código de Conducta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.

¿Cuánto cobra el ‘Señor Indomable’? Éste es el precio del OnlyFans del actor que se grabó con Luna Bella en el Metro de CDMX (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

De igual manera, la dependencia condenó los hechos de forma contundente:

“Trabajamos de manera conjunta con las autoridades de dicho sistema de transporte público, para reforzar la seguridad en todas las líneas y generar espacios seguros para las personas usuarias”.

El señor Indomable contradice versión

Durante una entrevista para el canal de Youtube de Gustavo Adolfo Infante, El señor indomable contó que él no ha recibido ningún llamado por parte de las autoridades.

“Actualmente yo he ido a trabajar, no me hannotificado nada, sé por itras instancias que estoy suspendido, no sé mi situación. Ahorita ya me asesoré, tengo mi abogado, por el momento la Secretaría no me ha notificado nada”, comenzó a decir.

Piden investigar a ‘El Indomable’ por portar uniforme de policía en video sexual con Luna Bella en el Metro de CDMX (Foto: x)

De igual forma, mencionó que, mientras está en su trabajo no suele hacer contenido para OnlyFans.

“Yo saco mi agenda del mes y veo que días voy a trabajar, esos días yo no mezclo, no hago cosas cuando estoy en servicio, no ando faltoneando al respeto, no ando de fisgón. En realidad estoy enfocado en mi trabajo que es mi personaje del señor indomable”, dijo y añadió:

“Niguno de los dos trabajos tienen que ver con el otro, son conceptos diferentes. Al principio (en el trabajo) no sabían porque yo empecé en TikTok, poco a poco me fui dando a conocer, me decían el tiktoker en la oficina”.