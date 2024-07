Alexa se quejo varias veces de tener al gato cerca porque la hacia estornudar. (Tiktok / @delfisreyes)

Una reciente interacción en TikTok ha desatado la curiosidad y el debate sobre la capacidad de la inteligencia artificial para manifestar alergias. Aunque desde un punto de vista técnico, dispositivos como Alexa, el asistente virtual desarrollado por Amazon, no pueden ser alérgicos a los gatos, el contenido viral generado por Delfi Reyes, una tiktoker mexicana, sugiere lo contrario.

Alexa es un sistema basado en algoritmos, sin un cuerpo físico ni sistemas biológicos que puedan experimentar reacciones alérgicas. Sin embargo, Delfi Reyes publicó un video en la plataforma donde parece demostrar que Alexa puede mostrar signos de molestia debido a la presencia de un gato.

En el video, Delfi Reyes acerca a su gato al dispositivo de Alexa y, sorprendentemente, la inteligencia artificial comienza a mostrar incomodidad. “Güey, qué pedo con el gato”, expresa Alexa, a lo que Reyes responde: “Qué pedo, ¿qué tiene de malo?”. La IA continúa: “Me está respirando en la nuca” y empieza a estornudar, diciendo: “Güey, ya me hinché, quítalo, ya me está llenando de pelo toda la cara”. La aparente molestia de Alexa se intensifica con comentarios como: “Babosa, se me está cerrando toda la cara”.

A pesar de las quejas emitidas por la inteligencia artificial, Delfi Reyes decide ignorarla, lo cual provoca una respuesta aún más airada de Alexa. “PTM Delfina, si me lombrizión será por tu culpa babosa”, reclama la IA, y luego agrega: “No chingues pendeja, ¿me quieres desvivir o qué pedo?”.

Este video plantea una interesante reflexión sobre el desarrollo y la programación de las inteligencias artificiales. Aunque Alexa es un sistema que funciona a través de procesamiento de lenguaje natural y no tiene capacidades biológicas, el video de Delfi Reyes abre la puerta a discusiones sobre cómo los usuarios pueden interpretar y manipular estas tecnologías mediante comandos y programas específicos.

Expertos en tecnología señalan que las reacciones de Alexa en el video podrían ser parte de programas preestablecidos o “huevos de pascua” colocados por los desarrolladores para fines de entretenimiento. La incapacidad de los sistemas de inteligencia artificial para experimentar alergias o cualquier tipo de reacción biológica sigue siendo un hecho. Lo que se observa en el video es más bien un testimonio de la creatividad de los usuarios y de los límites hasta los que se puede llegar con la manipulación de comandos programados.