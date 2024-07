Gustavo Adolfo Infante lanza ácida crítica al físico de Gabriel Soto: “Está muy arrugado”

(Saleelsoltv IG/gabrielsoto)

Gustavo Adolfo Infante es uno de los conductores de televisión mexicana más polémicos de México y ahora estalló contra Gabriel Soto por su aspecto físico.

Fue durante una reciente emisión de Sale el Sol donde el presentador de espectáculos detalló que acudió a ver la puesta en escena de El precio de la fama, la cual en días recientes ha causado un sinfín de comentarios.

“Cuando fui a ver la obra, lo tengo que decir, Gabriel Soto es un cuate muy guapo, no guapo, guapísimo, pero está muy maltratado de la cara”, comenzó a decir Gustavo Adolfo Infante.

Asimismo, aprovechó el espacio a cámara para enviarle algunas recomendaciones al actor y sugerirle que se hiciera unos cuantos ‘arreglitos’.

El actor tiene otras 5 demandas en curso (Foto: Instagram/@gabrielsoto)

“Que se ponga una crema, que se ponga bótox o que se de una estiradita de cara porque está, o sea , él se dedica a eso, es un guapo de telenovela, sí está muy arrugado, tiene bolsas en los ojos, yo ya no, porque ya me operé, yo ya me operé, por eso puedo hablar (risas)”, puntualizó.

Infante detalló que se sentía apto para decir eso, porque él recientemente se había sometido a algunas intervenciones estéticas para lucir mejor y más rejuvenecido.

Por su parte, Joanna Vega-Biestro ahondó en que ella ‘mejor ni hablaba’ porque sí tenía signos de la edad en el rostro.

¿Qué pasó entre Gabriel Soto y Cecilia Galliano?

Gabriel Soto y Cecilia Galliano provocaron especulaciones sobre un posible romance tras ser captados juntos y en actitud cariñosa afuera de un establecimiento.

(IG: @irinabaeva // @gabrielsoto // @ceci_galliano)

Las imágenes, difundidas en redes sociales, generaron opiniones encontradas entre los usuarios. Mientras algunos aplaudieron la aparente química entre los actores, otros acusaron a Soto de infidelidad, recordando su actual relación con la actriz rusa Irina Baeva.

Ante la polémica, Soto, conocido por su rol protagónico en Mi camino es amarte, declaró durante una entrevista en el programa En Casa con Telemundo que las fotos forman parte de una estrategia publicitaria para promocionar la obra de teatro El precio de la fama, en la que trabaja junto a Galliano.

Esta afirmación fue respaldada por el productor del espectáculo, Guillermo Quiroz, quien aseguró que él mismo había tomado las fotografías en marzo de este año como parte de la campaña publicitaria.