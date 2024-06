¿No puedes ver tu dinero? BBVA presenta fallas en app; usuarios se quejan con MEMES

Aplicación de BBVA se cae en plena quincena Foto Archivo

Para muchos trabajadores, este viernes 28 de junio es un día muy importante, no solo porque se trate del inicio del fin de semana, sino porque además es quincena y esto significa que las empresas o empleadores dispersan el respectivo sueldo por las labores prestadas. Si bien se trata de un momento muy esperado para poder pagar deudas, servicios o simplemente darnos un gustito, una aplicación bancaria decidió presentar fallas. Nos referimos a BBVA.

Fue a través de la red social x -antes llamada Twitter-, donde los usuarios de esta institución financiera anunciaron que no se puede acceder a la aplicación móvil o bien, en caso de poder hacerlo, los movimientos no se registran con éxito, lo que impide el poder realizar pagos, retirar dinero o simplemente consular el saldo.

Ante tal afectación, el sitio Downdetector dio a conocer que las fallas en la plataforma digital se han presentado solo en México y hasta el momento de la publicación de esta nota, ha afectado a por lo menos dos mil 800 personas, lo que equivale al número de reportes arrojados, aunque la cifra podría ser más alta.

A modo de dar más detalles sobre la caída de esta importante plataforma, se mencionó que el 69 por ciento de las quejas son sobre usuarios que manifiestan no poder iniciar session en el móvil, mientras que el 27 por ciento de los afectados tiene problemas para acceder a la banca en línea y de esos, el 3 por ciento no puede iniciar sesión.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la aplicación presenta fallas, ya sea en quincena o en un día eventual. Si las mismas cobran trascendencia es debido a que la caída se da a nivel nacional y son las constantes quejas las que alertan a la empresa, la cual no ha dado a conocer su postura, por lo que se espera que en breve arroje más detalles para conocer cuál fue el motivo para impedir que los usuarios estén al tanto de sus finanzas.

Memes no perdonan la caía

Mientras BBVA emite un comunicado oficial que permita aclarar qué fue lo que sucedió la tarde de este viernes 28 de junio, internautas se quejan de los hechos a través de la viralización de memes que permiten a otros afectados lidiar con el problema y, sobre todo, el enojo.

“Otra vez no funciona la pinche app de BBVA te odioooooo aplicación fea”; “Otra ves se cayó #BBVA”; “Oye @BBVA_Mex tu app era la mejor de los bancos “convencionales” al menos en dispositivos iOS y últimamente con las actualizaciones esta pésima, muy lenta y ahorita ni me deja entrar a mi cuenta. ¿Cuándo la van a arreglar?” o “BBVA fallando (No importa cuando leas esto)”, se lee en redes sociales.

Así fue su llegada a México

La empresa financiera BBVA llegó a México en el año 2000 tras la adquisición del 100% del capital del Grupo Financiero Bancomer, una de las instituciones bancarias más importantes del país. Esta adquisición representó una de las inversiones extranjeras más significativas en el sector financiero mexicano.

Antes de ser parte de BBVA, Bancomer fue fundado en 1932 como un banco comercial local. A través de las décadas, se estableció como una entidad clave en el sistema financiero mexicano, liderando en varias áreas como servicios bancarios y créditos.

BBVA Bancomer, como originalmente se llamó la entidad tras la adquisición, se consolidó rápidamente como el banco más grande de México en términos de activos, depósitos y cartera de crédito. Hoy en día, BBVA México es una de las instituciones financieras más influyentes del país, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios tanto a clientes individuales como a corporaciones.

Desde su llegada al país, BBVA ha innovado en el sector, invirtiendo en tecnología y digitalización para mejorar la experiencia del cliente. Además, la entidad ha sido reconocida por su compromiso con la responsabilidad social y la inclusión financiera.

La aplicación móvil de BBVA en México está diseñada para proporcionar una amplia gama de servicios bancarios a sus usuarios, facilitando la gestión financiera desde dispositivos móviles. A continuación, se destacan algunas de sus principales funcionalidades:

