Por qué AMLO considera que Sheinbaum tendrá un gobierno más ‘sencillo’; recuerda lo que más le ha dolido: “Caló profundo”

Como ha sucedido desde que concluyó el proceso electoral el pasado 2 de junio, el presiente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), insistió en que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, será un gran relevo para el Gobierno de México ya que le dará continuidad al proyecto de nación que impulsó; sin embargo, a pesar de considerar que la exjefa de Gobierno de la capital tendrá una gestión “más sencilla”, también aprovechó para confesar qué es lo que más le ha dolido en su lucha por llegar al poder.

Sobre la exmandataria capitalina, de nueva cuenta la calificó como una “giganta”, al tiempo de manifestar que se trata de una mujer muy inteligente y, sobre todo, trabajadora. “Fue lo mejor que le pudo haber pasado al país en este tiempo... ¡y mujer!, de por si las mujeres son muy trabajadoras, muy responsables, honestas; infunde mucho respeto”, reconoció el mandatario.

Al adelantar que gracias a la aceptación de la virtual presidenta electa entre la población es que tendrá un buen trato de parte de gobiernos nacionales y extranjeros, el presidente aprovechó para recordar que a él en el pasado le había sucedido todo lo contrario, pues incluso personas que no lo conocían lo llegaron a considerar un “peligro para México”.

Esto es lo que más le ha doliodo al presidente

Delante de la prensa que se reunió con él en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) resaltó que en 2006, cuando perdió su primera contienda electoral, se lanzó una guerra sucia en su contra por parte del expresidente Felipe Calderón que lo llevó a tomar una decisión drástica.

“Comencé, luchando por la democracia auténtica, verdadera. He enfrentado muchos obstáculos, he podido salir delante del acoso, me quisieron desaforar, junto con millones de mexicanos fuimos víctimas de fraudes, seguimos luchando, pero al final, si las cosas continúan como van -porque todavía no concluimos-, si en estos tres meses continuamos como estamos ahora, me voy a sentir muy contento”, dijo.

