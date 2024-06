Elecciones México 2024: puedo votar con la copia de mi credencial del INE

El 2 de junio son las elecciones más importantes del país. | Jovani Pérez

Este domingo 2 de junio son las elecciones más importantes del país y millones de personas saldrán a votar para además de elegir al nuevo Presidente del país, también se renovarán 8 gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la CDMX, 16 alcaldías, 500 diputados federales y 128 senadores a nivel federal, entre otros cargos locales.

Por ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) recordó cómo emitir el sufragio en las boletas electorales para que no se anule. Al llegar a la casilla que le corresponde, el ciudadano deberá mostrar su identificación.

En caso de no conocer la casilla que le corresponde, el INE cuenta con un portal especial para revisar el lugar de votación. Se prevé que al menos 95 millones de personas se presentarán en las urnas el día de los comicios.

Los ciudadanos tendrán que presentar su credencial del INE vigente. (Foto: Archivo)

¿Cómo localizar mi casilla electoral?

Para conocer la urna que corresponde, entonces podrá acceder al siguiente enlace. Aquí

Posteriormente tendrá que poner el estado en el que vive

Luego, escribir el número de sección que aparece en su credencial del INE, el cual se visualiza del lado derecho del plástico

Pero ¿Puedo votar con la copia de mi credencial del INE?

La respuesta inmediata es no, ya que las reglas del Instituto establecen que los ciudadanos solo pueden votar con la credencial vigente, plástico que vence hasta pasando los 10 años.

Por ello, será importante mantener resguardada su credencial para evitar que ésta se extravíe.

Otro de los datos que es importante conocer en el momento de llegar a la casilla electoral es la forma de votar.

Las personas deberán marcar la casilla que desean para emitir el sufragio. (Foto: X/@MartinFazMora)

¿Cómo debes marcar tu voto en la boleta electoral?

El ciudadano deberá poner una X sobre el logo o nombre del candidato de su preferencia. Será importante no salir del recuadro.

Si desea poner otra marca distinta a la de la tradicional (X) también podrá hacerlo y será válido, siempre y cuando no salga del recuadro que desea elegir y sea legible.

¿Cómo votar por una coalición o candidatura independiente?

En caso de querer votar por una coalición, se deberá marcar 2 o más recuadros de partidos políticos con el nombre del mismo candidato. Los votos serán repartidos en los partidos que conforman la alianza.

Para las candidaturas independientes, el votante tendrá que seleccionar el nombre y emblema que corresponda, pero sin salirse del recuadro.

Hay que recordar que para que no sea anulado su voto, las personas deberán evitar dejar su boleta electoral en blanco, NO marcar toda la boleta, NO marcar más de un partido que no sea de la misma coalición, NO poner leyendas o colocar marcas que no sean claras para seleccionar su voto correctamente.

Las casillas para votar abrirán al público a partir de las 8:00 de la mañana en todo el país, pero cerrarán a las 6:00 de la tarde, para iniciar con el conteo de votos.