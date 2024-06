Cómo eran las fiestas de Paco Stanley y Benito Castro: “Se tragaba alcohol en serio”

Paco Stanley y Benito Castro, grandes amigos de la fiesta. Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

La serie ¿Quién lo mató? de Prime Video enfocó uno de sus nuevos episodios en el punto de vista de Benito Castro, quien fue uno de los mejores amigos de Paco Stanley y compañero de grandes juergas que los metieron a ambos en varios problemas.

A raíz del estreno muchas personas se preguntan si todo lo relatado en el audiovisual de ficción está representado con fidelidad a cómo era en la realidad. Benito Castro nunca se ha guardado muchos detalles ni secretos, por lo que algunas cosas se pueden confirmar.

Largas jornadas de juerga

Benito Castro recordaba con detalle las vivencias junto a Paco Stanley. Su amistad inició en 1978 y, desde entonces, se volvieron inseparables. En una entrevista con El Escorpión Dorado, Benito Castro relató cómo las fiestas con Stanley. Las describió como constantes maratones de consumo de alcohol

“Con Paco Stanley se tragaba alcohol en serio [...] yo trabajé cinco o seis años con él, desde la mañana tomábamos, desde que llegábamos a la oficina, luego salíamos a comer”, explicó.

Al parecer pasar un día con ambos era como ingresar en un gran maratón de consumo de alcohol. Con jornadas que iniciaban desde las 11 de la mañana y concluían hasta la madrugada del día siguiente.

“Se tragaba alcohol desde las 11 de la mañana, en un bar en la esquina, de ahí comíamos tacos con cerveza, salíamos a comer, tequila, comíamos con vino y luego el aperitivo... la oficina era puro coñac o whisky y nos la seguíamos ¿Quién sabe por qué no nos dormíamos en la tarde?”, le dijo al comediante e influencer.

El actor confesó que los excesos lo llevaron al límite de su salud, obligándolo a abandonar estas costumbres para evitar consecuencias graves: “Yo ya no podía ni echarme loción porque eso, me dijeron, lo absorbe la piel y también me daña... Estuve a dos de tener cirrosis por tanto alcohol que bebía, me pidieron que lo dejara porque de esa solo me salvaba con un trasplante y no tenía el dinero suficiente”.

Sustancias ilícitas

Además del alcohol, también hubo consumo de otras sustancias, algo que Castro comentó abiertamente en la misma entrevista y en muchas otras a lo largo de los años.

“De entrada el Ministerio Público me preguntó que si Paco me daba cocaína a mi. Y les dije: ‘No, yo le daba a él’ “, dijo Castro durante una visita al programa La Saga de Adela Micha.

En una rueda de prensa realizada apenas el año pasado, volvió a explicar que la cocaína la traía él por lo general y siempre era compartido con su amigo. Sin embargo, mencionó también la marihuana.

“También fumamos marihuana y mucho alcohol. Cuando murió Paco yo ya no consumía droga, antes de eso nos la dábamos mutuamente, así son los amigos. Compartíamos todas nuestras debilidades”, explicó.