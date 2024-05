¿La rechazó? Danna Paola recibe muñeca de ‘María Belén’ y su reacción se vuelve viral

Danna Paola recibió un regalo inesperado (Marlem Suárez @barbieperiodista)

Danna Paola, una de las artistas juveniles más exitosas de México, visitó Brasil como parte de la promoción de su más reciente álbum Childstar. En un encuentro con sus fans, la interprete de Agüita recibió un inesperado regalo que la emocionó mucho: una muñeca de María Belén, el personaje protagónico de una de sus telenovelas más famosas.

La joven reaccionó de manera emotiva ante el presente, diciendo: “No, me muero, estaba esperándola muchísimo. Qué fuerte. No lo puedo creer”. No obstante, tuvo que rechazar el presente pues era bastante voluminoso y era complicado transportarla en el avión de regreso a México: “¿Es para mí? La verdad. No, guárdala, porque no sé cómo me la voy a llevar”.

Cabe mencionar, que Danna Paola ha estado en el ojo del huracán desde hace algunas semanas, tras el lanzamiento de su trabajo discográfico. Y es que la joven pidió a sus fans que dejaran de llamarla Danna Paola y sólo fuera nombrada como Danna. Esto porque quería desprenderse de su pasado como artista infantil. Esta situación es, de hecho, central en la narrativa de Childstar.

La intérprete recibió el curioso regalo en Brasil crédito: Twitter/infodannabrasil

La carrera infantil de Danna Paola

Danna Paola Rivera Munguía, conocida simplemente como Danna Paola, es una cantante y actriz mexicana que inició su carrera artística a muy temprana edad.

Danna Paola nació el 23 de junio de 1995 en Ciudad de México. Comenzó su carrera a los cuatro años, participando en el programa infantil “Plaza Sésamo” en 1999, donde llamó la atención por su carisma y talento.

Su primer gran papel llegó en el año 2000 con la telenovela infantil “Rayito de luz”, donde interpretó el personaje de Lupita Lerma.

En 2001, Danna Paola obtuvo un papel protagónico en la telenovela “María Belén”, donde interpretó a María Belén García Marín, una niña huérfana. Esta telenovela fue un gran éxito y consolidó su fama en México y otros países.

En 2004, protagonizó “Amy, la niña de la mochila azul”, donde interpretó a Amy Granados, una niña que vive aventuras junto al mar. La telenovela fue acompañada de un álbum musical que también tuvo éxito comercial.