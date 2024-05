Mía Rubín mandan fuerte mensaje a Sofía Rivera Torres tras burlas contra Lucerito Mijares: “No tiene derecho”

(IG: @miarubin // @sofiariveratorres)

Sofía Rivera Torres lleva varias semanas entre las principales tendencias de redes sociales por dos polémicas: su relación laboral con Verónica Toussaint y los comentarios burlescos con Eduardo Videgaray y ‘El Estaca’ en contra de Lucerito Mijares. Aunque los conductores ya ofrecieron una disculpa pública, las críticas en su contra continúan.

Mía Rubín sostuvo un encuentro con medios en una alfombra roja e inevitablemente fue cuestionada al respecto por su amistad con la hija de Lucero hogaza y Manuel Mijares.

“Es un tema que me rompió el corazón. Al final, es una de mis amigas, yo la amo con todo mi corazón. Fue muy desgarrador, más porque están utilizando una plataforma para degradar a una niña, entonces sí me dolió mucho porque a parte es mi amiga”, comenzó.

(Instagram: @juegodevocesof)

Eso no fue todo, la joven cantante también aseguró que respaldará a su ‘comadre’ en esta y cualquier otra situación que le toque enfrentar a lo largo de su carrera. Asimismo, reveló que envidia su inteligencia emocional, pues considera que fue muy valiente al enfrentar las burlas de su físico con entereza.

“Siempre la voy a apoyar. Gracias a dios tiene una muy buena inteligencia emocional (...) tiene una piel demasiado gruesa y creo que lo sabe manejar muy bien”, dijo.

Mía Rubín manda contundente mensaje a Sofía Rivera Torres

Fue en esa misma entrevista donde la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín fue cuestionada sobre las críticas que la conductora ha recibido en redes sociales por participar en las burlas con su esposo, Eduardo Videgaray, y su compañero, José Ramón Sancristóbal.

Los presentadores se disculparon públicamente con la cantante por hacer chistes sobre su cuerpo. Crédito: @ImagenTVMex, X

“No tengo nada que comentar de Sofía, tampoco quiero que sea una fuente para que le tiren hate, pero sin duda creo que las acciones tienen consecuencias”, comentó.

No obstante, aprovechó las cámaras para hacer un llamado contra el hate:

“Esto también es un mensaje para todas las personas... no hagan eso, sí tienen opiniones así de dolorosas, que se las guarden, no tienen derecho de andar diciendo ese tipo de cosas.”

La joven cantante habló sobre la polémica que enfrentó tras criticas por su físico 3. TikTok:

Lucerito Mijares explica por qué las burlas son un insulto

La cantante asistió como invitada especial al programa ‘La saga’ y una vez más reaccionó a la polémica.

“Uno lo puede decir de uno. La verdad es que a mí no me afecta para nada, o sea, que me digan ‘joven’ (...) no me dio igual, pero fue como ‘que raro, si yo no me he metido con ellos, no los conozco’ o sea, si hubiera dicho pura mala onda de ellos, pues chance sí, pero aquí no, fue como ‘nos vamos a meter con esa niña porque queremos’”, respondió.