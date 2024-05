Verónica Toussaint tenía un buen pronóstico, por lo que su muerte fue sorpresiva para sus papás y médicos

La actriz fue velada en el Panteón Francés de la capital mexicana. Crédito: X @Ratita_Bebe

La reciente muerte de Verónica Toussaint ha causado gran conmoción en el ámbito del espectáculo. La conductora, quien había sido diagnosticada con cáncer de mama hace tres años, falleció inesperadamente a pesar de las esperanzas médicas y familiares de una recuperación.

Lalo Carrillo, excompañero de Verónica en el programa de televisión ¡Qué chulada!, reveló en una entrevista con la periodista Flor Rubio que ni los médicos ni los padres de la conductora esperaban este desenlace, pues médicamente, había muchas esperanzas de vida.

Según Carrillo, la actriz, conductora y comediante que falleció a los 48 años inicialmente había superado la enfermedad, pero hace algunos meses volvió con mayor agresividad, requiriendo un tratamiento más riguroso.

Durante los últimos meses, Verónica Toussaint decidió abandonar Qué chulada debido a sus nuevos tratamientos. Carrillo explicó que Verónica prefería mantener su estado de salud en privado, compartiéndolo sólo con amigos cercanos.

Verónica Toussaint murió el 16 de mayo, tres años después de iniciar un tratamiento oncológico para erradicar el cáncer de mama. Foto: Facebook.

“Vero libra el cáncer de mama y al poco tiempo, creo que a los dos o tres meses, le vuelve el cáncer, cuando vuelve el cáncer, le dicen que era más agresivo, entonces requería más atención (...) las quimios y las radioterapias te lastiman mucho la piel, pero Vero ya no estaba cómoda, por eso dejó Qué chulada”, mencionó Carrillo.

El fallecimiento de Toussaint tomó por sorpresa incluso a sus padres, quienes no tenían preparada una despedida. El también conductor de De primera mano destacó que los padres de Verónica estaban desorientados, sin saber dónde se llevaría a cabo la misa para despedirla.

“Los doctores veían un buen pronóstico, nos decían los papás ‘fue algo que nos sorprendió, no teníamos ni el lugar para velar a nuestra hija, no esperábamos este desenlace’, no era algo que tuvieran en mente”, comentó Carrillo.

La presentadora y actriz consolidó una trayectoria en el teatro y la televisión (Especial)

La propia Verónica Toussaint confiaba en que saldría avante

Por su parte, Mariana H, amiga de Verónica y su ex compañera de Qué chulada, habló con ella tres días antes de su muerte. A pesar de estar utilizando oxígeno, Toussaint mantenía la esperanza de superar la crisis.

“Le costaba mucho trabajo hablar porque traía oxígeno y Mariana le dijo ‘a ver, frontal, qué onda contigo, qué está pasando, qué es lo que se espera’, y Verónica le dijo: ‘se espera que siga, yo voy bien, yo estoy bien y le estoy echando ganas’”, relató Carrillo sobre la conversación entre Mariana y Verónica.

Verónica estuvo hospitalizada por 10 días, tiempo durante el cual recibió quimioterapia, ya que los médicos esperaban que se recuperara; sin embargo la popular conductora falleció el día 16 de mayo.

Antes de ser hospitalizada, Verónica realizó su última transmisión en vivo en YouTube el 29 de abril, donde mencionó brevemente que estaba bien de salud y se despidió con la frase: “los amo mucho, hagan todo lo que tengan que hacer para ser felices, los amo y gracias por estar aquí”. Prometió conectarse nuevamente el próximo lunes, 6 de mayo, pero su estado de salud no se lo permitió.

En TikTok fue compartido un video que registra a la conductora Verónica Toussaint días antes de confirmarse su deceso a causa de cáncer

De acuerdo a lo que comentó Lalo Carrillo, los padres de Toussaint quieren mantenerse alejados de los medios en respeto a su hija.

“Su mamá está tranquila, sin embargo, evidentemente, cuando ve a una persona no puede dejar de llorar, de platicar anécdotas sobre su ella”

Sobre su papá, mencionó que está muy tranquilo: “es un señor muy guapo, muy sonriente, educado, llegaban las personas y los atendía, sonreía, decían ‘pasen, despídanse de mi hija’, porque evidentemente a lo largo de la enfermedad se fueron preparando”.

Se conoce que los restos de Verónica Toussaint serán esparcidos en un jardín, atendiendo sus deseos, ya que era amante de las plantas.