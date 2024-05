Cuánto costó la réplica de la Piedra del Sol que adorna el AIFA y por qué Sedena busca ocultar datos de su compra

También se le conoce como Calendario Azteca y se ubica en el lobby principal del AIFA. Foto: X/@fabiolamiran1

En pleno corazón del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se ubica una réplica de la Piedra del Sol o Calendario Azteca que ha causado controversia desde que fue instalado en la sala de espera principal debido a la secrecía con que se ha llevado el tema de su costo y el contrato para adquirir la ostentosa pero emblemática escultura.

De hecho, el pasado 7 de febrero el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que, en su calidad de dependencia encargada de la construcción de la terminal aérea, hiciera público el contrato de adquisición de la Piedra del Sol luego de que a un particular no se le diera completa dicha información pues le entregó un link de internet que no abría y luego se encontró una versión digital pero con datos relevantes cubiertos.

Fue entonces que se le solicitó a la Sedena mostrar el documento con los nombres, firmas y rúbricas de los ingenieros militares que participaron en dicha transacción, “testar los nombres de los funcionarios que los firmaron es dar cabida a la opacidad y a diversas irregularidades”, indicó entonces la comisionada Norma Julieta del Río Venegas.

Aunque Sedena respondió que no podía dar esa información argumentando que se trataba de un asunto de seguridad nacional, el INAI determinó que al tratarse de ingenieros militares, no existía riesgo alguno y se debía transparentar la información solicitada.

Esta réplica del Calendario Azteca fue comprada por ingenieros militares. Foto: Google Maps

Sin embargo, la Defensa Nacional interpuso un amparo a raíz de esta solicitud de información para no revelar los datos solicitados por el instituto. El Universal dio a conocer este 20 de mayo que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México aprobó el recurso por lo que Sedena se reservará los nombres, firmas y rúbricas de los ingenieros militares que compraron la réplica del Calendario Azteca,

¿Cuánto costó la Piedra del Sol?

De acuerdo con el INAI, la réplica de esta escultura mexica costó 2 millones 450 mil pesos mexicanos sin impuestos y fue creada por la artista plástica mexicana Edysa Ponzanelli. Mide 4.5 metros de diámetro y está construida en bronce a la cera perdida y se encuentra empotrada en una fuente con aguas danzantes multicolor, se puede leer en el portal web de la creadora de la obra.

“La Piedra del Sol (calendario solar) rinde homenaje a la cosmovisión azteca respecto al tiempo, que regía el orden social y económico. Una concepción ideada con base en sus conocimientos astrológicos, que además combina el legado del espacio y tiempo”, señala el Gobierno de México en su página de internet al explicar la importancia de este monolito emblemático de la cultura mexica.

Debido a su costo, la Piedra del Sol del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha causado controversia, razón por la que los ciudadanos han pedido que se transparente su contrato y se traiga a la mesa el tema de la priorización de gastos en proyectos gubernamentales, los cuales deben ser transparentes y estar abiertos a consulta.