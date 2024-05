Sandra Echeverria recordó que Verónica Toussaint fue quien la presentó con de Lozzane: “Fue nuestro cupido”

Sandra Echeverria recordó cómo conoció a Leonardo de Lozanne por Verónica Toussaint Crèditos: (Instagram/leozanne)

El pasado 16 de mayo se dio a conocer que la actriz y conductora de televisión, Verónica Toussaint, falleció a los 48 años de edad después de una dura batalla contra el cáncer.

Después de que el periodista, Ciro Gómez Leiva, diera a conocer la noticia sobre la muerte de la conductora a través de su noticiero, muchas celebridades y personas del medio del entretenimiento le dedicaron emotivas palabras a la actriz, incluso hubo quienes compartieron recuerdos a su lado, como lo fue el caso de Sandra Echeverria, quien relató que fue Toussaint quien la presentó con Leonardo de Lozanne.

Verónica Toussaint presentó a Sandra Echeverria y Leonardo de Lozanne

La noticia sobre el fallecimiento de Verónica Toussaint conmocionó al mundo del espectáculo debido a que era una persona muy querida por sus personas cercanas, por lo que fue el propio Leonardo de Lozzane quien le dedicó un mensaje por medio de su cuenta de Instagram a quien fue su amiga.

“Voy a extrañar muchísimo a mi querida amiga Vero. Desde el primer día de conocerla cuando trabajamos juntos hasta el último día que la vi siempre me regaló lo mejor de ella misma. Fue de las mejores amigas que me ha dado la vida y siempre la voy a llevar conmigo. Además me hacía reír como nadie. Y así la voy a recordar siempre, riendo con su hermosa sonrisa”, compartió Leo de Lozanne.

En los comentarios de la publicación realizada por Leonardo, fue su pareja, Sandra Echeverria quien dio a conocer que fue Verónica quien presentó a la pareja, incluso asegura que fue “su cupido”.

“Y nos presentó, fue nuestro cupido”, detalló Sandra Echeverria.

Sandra Echeverria y Leonardo de Lozanne recuperan su relación

El matrimonio había decidido separarse en el pasado; sin embargo, tras una reconciliación fallida, finalmente se dieron una nueva oportunidad para salvar su relación.

Fue en el 2022 que la pareja anunció su separación, expresando que el motivo era diferencias en su matrimonio y la crianza de su único hijo Andrés, quien nació en el 2015.

Pese a que la relación ya había llegado a su final, en 2023 dieron a conocer que habían retomado su relación, situación que no duró mucho tiempo.

Sin embargo, hace unos puntualizan en que su relación continuará, incluso Sandra Echeverria compartió un mensaje a través de redes sociales en donde destacó que “el amor que lucha, que supera, que crece es el que se aferra. Te elijo una y mil veces Leonardo de Lozanne.

Acerca de Sandra Echeverria

Sandra Echeverría es una actriz y cantante mexicana, reconocida tanto en la televisión como en el cine. Nació el 11 de diciembre de 1984 en la Ciudad de México. Inició su carrera artística a los 14 años en la agrupación musical Perfiles, más tarde conocida como Crush. Su talento vocal y carisma la llevaron a incursionar en la actuación, logrando su primera gran oportunidad en la telenovela “Marina” en 2006, donde interpretó a la protagonista.

En el cine, Echeverría ha participado en varias películas tanto en México como en Hollywood. Entre sus roles más destacados se encuentra su participación en “Savages” (2012), dirigida por Oliver Stone, donde compartió escena con Benicio del Toro y Salma Hayek.

Además de su carrera actoral, ha lanzado varios sencillos como parte de su carrera musical, destacándose por su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes géneros. Su presencia en la industria del entretenimiento la ha consolidado como una figura influyente en México y a nivel internacional.

Más allá de su trabajo en las pantallas y escenarios, Sandra Echeverría es conocida por su participación en diversas causas sociales y su compromiso con la promoción de la cultura y el arte mexicano.