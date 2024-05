Contingencia ambiental: Doble Hoy No Circula para este miércoles 15 de mayo

Doble Hoy No Circula (Infobae)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental que activó desde la tarde de ayer debido a que continúan los altos índices de contaminación registrados en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En consecuencia se mantendrán todas las medidas para mejorar la calidad del aire, entre ellas el endurecimiento del programa de restricción vehicular, es decir, el Doble Hoy No Circula.

Durante este miércoles 15 de mayo, no podrá circular los siguientes vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México:

Con holograma de verificación 2 .

Con holograma de verificación 1 , cuyo último número de la placa sea 1, 3, 4, 5, 7 u 9

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Tampoco pueden transitar aquellas unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Se aplica a su vez una restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea par.

De igual manera no podrán circular los vehículos de carga local o federal, desde las 6:00 y hasta las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el programa de autorregulación de la capital o la entidad mexiquense.

Vehículos exentos del Doble Hoy No Circula

Altos índices de contaminación en la CDMX y Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CAMe en lista también aquellos vehículos que no se verán afectados por este Doble Hoy No Circula y que podrán circular con normalidad y son los siguientes:

Eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Que porten holograma “00″ o “0″ vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

De uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

De servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

De transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

De residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas LP).

Identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Las motocicletas están exentas de la Fase I de la Contingencia Ambiental.

Horario y aplicación del Doble Hoy No Circula

El Hoy No Circula comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas.

En la Ciudad de México se aplica en las 16 alcaldías:

Azcapotzalco

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco.

Mientras que en el Estado de México se aplica en 18 municipios conurbados: