Vicente Fox ‘amenaza’ con robarse la presidencia si Xóchitl Gálvez no gana: “Será presidenta”

El exmandatario federal hizo una publicación que causó intriga (Cuartoscuro)

En exactamente un mes se llevarán a cabo las elecciones donde se definirá al próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ocho nuevos gobernadores, alcaldes, diputados, senadores y, por supuesto el revelo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cargo para el que compiten Jorge Álvarez Máynez, Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruíz. Al faltar muy poco tiempo para la contienda electoral, el expresidente Vicente Fox Quesada se ha mostrado muy activo en las plataformas sociales, tanto que amenazó con arrebatar la elección a favor de su candidata.

La senadora con licencia y además exalcaldesa de Miguel Hidalgo, ha estado celebrando que, la reciente encuesta arrojada por la empresa Massive Caller la pone nueve décimas arriba de su contrincante, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México. Cabe destacar que además, los militantes de los partidos que representa, es decir, el Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), han adelantado que con estas cifras ya tienen la elección ganada; sin embargo, hasta ahora no había habido una postura tan contundente como la del exmandatario en la cual se confirmaría que el blanquiazul ya había arrebatado la elección en el pasado.

Fox ha estado envuelto en polémica desde que dejó la presidencia Crédito: Cuartoscuro

¿Qué escribió Fox?

El expresidente ha estado en polémica en repetidas ocasiones por las publicaciones que ha hecho en redes sociales; incluso esto lo ha llevado a ser vetado de la red social X -antes llamada Twitter-, como consecuencia de los ataques lanzados hacia Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García y actual candidata a la presidencia de Monterrey por Movimiento Ciudadano (MC).

Aunque de inicio Gálvez Ruíz defendió a Rodríguez Cantú y esto llevó a que ambos panistas se distanciaran, en la actualidad el exmandatario federal no deja de mostrar su apoyo a la exalcaldesa de Miguel Hidalgo.

Apenas el pasado miércoles de mayo, Fox Quesada publicó en redes sociales la encuesta donde Gálvez se colocaba con el 38.9 por ciento de preferencia de voto, mientras que la morenista se ubicó con el 38.7 por ciento.

“Ya la hicimos, vamos a ganar!! Acercándonos a la meta, ya vamos por delante!! Xóchitl presidenta, ven a votar el 2 de junio, ahí te esperamos”.

La mañana de este jueves, el militante panista fue más directo y adelantó que, si la oposición -en este caso Morena-, no soltaba la plaza, el movimiento que él representa la arrebataría.

“Si no sueltan la plaza la arrebatamos. ¡¡Vamos a ganar!! Xóchitl será presidenta con tu voto”, escribió.

El exmandatario federal aseguró que de ser necesario, "arrebatará" la plaza a favor de la senadora con licencia Crédito: X @VicenteFoxQue

De manera inmediata, internautas le respondieron con encuestas realizadas por otras empresas donde la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se mantiene al frente con 20 o incluso 30 puntos de ventaja. No obstante, otros le remarcaron que con estas palabras hacía referencia al crimen organizado por considerar la elección y al país con una ‘plaza’.

“Esto no es una plaza *botas miadas* es una nación de mexicanos y mexicanas que merecemos respeto del cuál ustedes carecen”; “Chachalaca se nota que formas parte de los carteles ve tu forma de expresarte totalmente como un narco (si no sueltan la plaza la arrebatamos) si que estas critico eres un peligro para México y la nueva generación de mexicanos”; “cómo siempre con sus amenazas...no entiendes que ya no habrá dinero para ti?” o “La plaza? Ya todo lo cartelizan”, fueron comentarios que el panista recibió.

¿Se confirma fraude electoral?

Tras la contienda electoral del 2006, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador denunció que el PAN le robó la contienda para que Felipe Calderón sucediera a Vicente Fox. Cabe destacar que dicha contienda fue sumamente cerrada, y los resultados preliminares indicaron un margen muy estrecho entre los dos candidatos principales. Al final del conteo oficial, el panista fue declarado ganador por un escaso margen de votos, lo que provocó acusaciones de fraude electoral por parte del actual presidente y sus seguidores, quienes argumentaron que hubo irregularidades en el proceso de conteo de votos y en la operación de las casillas electorales, entre otras acusaciones.

Por el fraude electoral, se montó un plantón en el Zócalo y Paseo de la Reforma Foto: Cuartoscuro

El conflicto postelectoral incluyó movilizaciones masivas, plantones en la Ciudad de México y la solicitud de un recuento total de votos. La respuesta de las autoridades electorales fue realizar un recuento parcial, que confirmó la victoria de Calderón. Sin embargo, el ambiente de polarización y descontento persistió en sectores significativos de la población.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación finalmente validó los resultados de las elecciones y declaró oficialmente a Felipe Calderón como presidente electo. A pesar de la resolución oficial, el episodio dejó una huella profunda en la política mexicana, evidenciando la fragilidad del sistema electoral y la necesidad de mayor transparencia y confianza en los procesos democráticos del país.