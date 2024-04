Las supuestas indirectas de Nicki Nicole a Peso Pluma en su nueva canción Ojos verdes

Nicki Nicole finalizó su relación con Peso Pluma tras supuesta infidelidad (Nicki Nicole)

Peso Pluma y Nicki Nicole terminaron su relación después de que la rapera argentina descubriera los videos de su ahora ex pareja tomado de la mano de otra mujer, aunque este romance culminó en febrero, los fans de ambas celebridades continúan buscando pistas de la ruptura.

En esta ocasión Nicki Nicole lanzó una nueva canción, se llama Ojos verdes y cuenta la historia de una mujer que ya superó a su ex pareja y está convencida de que ella fue lo mejor que le pasó, por lo que toma una actitud de “burla” hacia él.

Es por esto que se cree que el estreno de la canción Ojos Verdes sería un pretexto para supuestamente haber lanzado indirectas hacia Peso Pluma, sobre todo frases como “Sé que te molesta que cuando me llamas no hay respuesta y que pa’ olvidarte no hizo falta alcohol ni fiesta”, lo que daría a entender que el cantante de corridos tumbados habría insistido por teléfono a la famosa argentina.

Otra frase que fue señalada por fans está relacionada con la forma en que terminaron, es importante recordar que en su momento, Nicki Nicole aseguró que se había enterado de la infidelidad de la misma forma que el resto del mundo: por los videos filtrados:

“Sé que estás con otra pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas”, se pudo escuchar. Si bien es cierto que en la canción no hay alguna referencia explícita hacia La doble P, es verdad que fue su relación más reciente.

Letra completa de Ojos Verdes, de Nicki Nicole

Yo sé que soñás con poder cambiar las cosas

Te arrepentís y te morís por verme

Pero baby, no me duele más

Se marchitaron las rosas

suerte encontrándome en otros ojos verdes

pero es que yo sacaba lo mejor de ti

y te diste cuenta el día que me fui

¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir?

Diciendo que no me extrañas

Sé que estás con otra pero pensando en mí

Y le das los besos que algún día te di

¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir?

Diciendo que no me extrañas

Te vas a arrepentir

cuando me veas por ahí

vas a tener que fingir cuando me veas cara a cara

Sé que te molesta que cuando me llamas no hay respuesta

Y que pa’ olvidarte no hizo falta alcohol ni fiesta

Te duele que pa mi seas pasado

Y que vos me pienses cada vez que con ella te acuestas

No te deseo lo mejor porque ya me perdiste

Pero que te vaya bien con lo que conseguiste

Ya te perdoné, pero no vuelvas

A tu amor ya le cerré la puerta

Me dice la gente que te ves mal, no te hagas el inocente

Suerte encontrándome en otros ojos verdes

Nicki Nicole se incomoda con preguntas sobre Peso Pluma

Recientemente, la cuestión de la influencia de relaciones anteriores en la carrera profesional se convirtió en punto focal durante una entrevista con Nicki Nicole en el programa de radio El Vacilón de la Mañana (Mega 97.9), en Nueva York.

El conductor del programa sugirió que el vínculo con Peso Pluma pudo haber tenido un impacto en su trayectoria musical, a lo que Nicki respondió destacando la importancia de colaboraciones genuinas, como las que ha tenido con Duki y Bizarrap, en su desarrollo artístico. “Cuando nace un poco de lo genuino, como lo que nace con Los Ángeles Azules, es el ejemplo que quería dar”, explicó.

Durante la entrevista, se emprendió un incesante intercambio sobre la relevancia de las relaciones románticas frente a las colaboraciones profesionales. “Siento que las relaciones empiezan y terminan, tienen algo lindo pero también tienen su fin”, comentó Nicki, intentando redirigir el enfoque hacia su música en lugar de su vida personal. Muchos fans de Nicki Nicole catalogaron las preguntas como misóginas.