Wendy Guevara y Madonna: la influencer compartió escenario con la Reina del Pop en su tercer concierto en México

La creadora de contenido fue la invitada especial para la icónica pasarela de Madonna en el Palacio de los Deportes. (Captura de pantalla X @SerafinBA5 / Facebook Madonna / @soywendyguevaraoficial)

Wendy Guevara continúa agregando logros en su carrera, ya que este martes 23 de abril la influencer confirmó que sería la invitada en el tercer concierto de Madonna en Ciudad de México.

Fue a través del programa Hoy que la integrante de Las Perdidas soltó la noticia, además a lo largo del día, Wendy documentó cómo se restaba preparando para la gran noche. Por medio de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido mostró su cambio de look, el outfit y el maquillaje que usaría en el escenario del Palacio de los Deportes.

Rumbo al histórico evento de la ‘Material Girl’, Guevara envió un mensaje a sus seguidores para que le ayudaran, pues había olvidado el regalo para Madonna. “Alguien que viva por la Narvarte, por donde vie Joel, porque yo ya tenía el regalo de Madonna y le traje un molcajete para que se llevara algo mexicano. (...) Se me olvidó, que me lo mande en Uber, ay no, estoy bien nerviosa”, explicó.

La cantante Madonna subió al escenario a la influencer Wendy Guevara durante su tercer concierto en el Palacio de los Deportes. (@NotLaGrupa)

El tercer concierto agotado de Madonna dio inicio la noche del martes 23 abril, el show transcurrió de acuerdo a lo esperado y faltando pocos minutos para la media noche, finalmente llegó el momento de la famosa pasarela. Apenas sonaro los primeros segundos del tema de “Vogue”, el público mexicano enloqueció cuando apareció la leonesa, Wendy Guevara junto a la Reina del Pop para calificar a los bailarines”.

Como grandes amigas, Wendy y la estrella del pop se sentaron y emitieron sus calificaciones, mientras tanto, los fans mexicanos no paraban de gritar y aplaudir.

Asimismo, las redes sociales explotaron celebrando la invitación de la ganadora de La Casa de Los Famosos México, “No estoy soportando, Madonna y Wendy”, “Lo lograste, te lo merces”, “Se siente tan correcto ver a Wendy a lado de Madonna”, “Wendy Guevara poniendo a la comunidad LGBT+ mexicana en todo lo alto”, “Wendy Guevara representa los sueños de la comunidad y Madonna siempre hace realidad nuestros sueños”, fueron algunos de los comentarios de los fans.

Por otro lado, los internautas también señalaron un curioso momento, en que la Reina del Pop le llamó le indicó a la integrante de Las Perdidas que se sentara para poder realizar la dinámica, ya que ella no dejaba de bailar en el escenario. “Wendy se quería robar el show sin querer”, “La amo pero andaba muy Perdida”, bromearon los seguidores. No obstante, en los video completos del show, Madonna y Guevara interactuaron y se mostraron muy contentas.