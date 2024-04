VIDEO: Así fue como James Barousse increpó a Javier Corral para acusarlo de “psicópata y torturador”

Javier Corral fue increpado por James Barousse. (Captura de pantalla)

Un foro de anticorrupción celebrado en Ciudad Obregón, Sonora, en donde participó el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dio un giro inesperado cuando el priista Cristopher James Barousse apareció en escena e hizo controversiales señalamientos que rápidamente hicieron eco en las redes sociales.

Y es que el exlíder de los jóvenes priistas lo confrontó abiertamente y frente a todo el foro, acusando a Corral Jurado de persecución y tortura cuando estuvo al frente del gobierno chihuahuense.

“¡Tú me perseguiste, me señalaste, me encarcelaste, me torturaste y salí absuelto!”, exclamó Barousse en un momento lleno de tensión que capturó la atención de todos los presentes.

Corral, quien actualmente es miembro del equipo de la campaña presidencial de Morena tras dejar su afiliación al Partido Acción Nacional (PAN), respondió a las acusaciones alegando la corrupción de los jueces involucrados en el caso.

El priista Cristopher James Barousse increpó al exgobernador Javier Corral durante un foro anticorrupción; lo llamó "psicópata y torturador". (X/@LillyTellez)

Este enfrentamiento trajo a la superficie antiguas rencillas políticas, con Barousse criticando la integridad de Corral en su lucha contra la corrupción, especialmente destacando la falta de recuperación de fondos durante su administración, a lo que Corral afirmó haber recuperado “como 280 millones”, una cifra inmediatamente rebatida por Barousse, quien también aprovechó el momento para llamarlo “psicópata y torturador”.

El altercado fue interrumpido por los gritos de los asistentes que pedían la salida de Barousse del evento, a lo que éste los llamó intolerantes.

Este incidente no se quedó en las paredes del auditorio; siguió resonando en las redes sociales, donde Corral acusó a Barousse de ser un enviado de Manlio Fabio Beltrones, implicándolo en la recepción de fondos de la nómina secreta de César Duarte.

En respuesta, Barousse señaló en su cuenta de X: “Te fui a decir las cosas de frente. Pero te da miedo que la gente escuche la verdad. Eres un torturador, corrupto y mentiroso. Por eso estás buscando fuero para protegerte de las acusaciones y delitos que cometiste”.

(Captura de pantalla)

La disputa continuó con acusaciones más graves, incluida los señalamientos en contra de Corral por el asesinato de la periodista Miroslava Breach, elevando el nivel de confrontación entre las partes involucradas: “Simplemente con la acusación por el Asesinato de la periodista Miroslava tienes. Me bloqueaste por cobarde, en cada foro te iré a encarar y desenmascarar lo sinvergüenza que eres!”, señaló.

(Captura de pantalla)

La senadora panista Lilly Téllez se unió a la conversación, criticando duramente el actuar de Corral y llamando la atención sobre su supuesto rol en el asesinato de Miroslava Breach, un crimen que actualmente permanece impune: “El miedo te carcome @Javier_Corral te persiguen tus delitos, tus mentiras, tus abusos, tu corrupción. Te hiciste chiquito cuando tu víctima te enfrentó, eres un tipejo minúsculo. Tu culpa y traición en el asesinato de la periodista Miroslava Breach, NO SE OLVIDA”, se lee.

(Captura de pantalla)

Quién es James Barousse

Cristopher James Barousse se ha destacado en el ámbito político mexicano, particularmente dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde ha ocupado importantes cargos de liderazgo juvenil, así como de consejero político a nivel municipal, estatal y nacional. Su carrera ha estado marcada por controversias legales que han capturado la atención pública y mediática.

Fotografía de noviembre de 2012: Pedro Joaquín Codwell, entonces presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Cristopher James Barousse líder del Frente Juvenil Revolucionario. FOTO: IVAN MENDEZ /CUARTOSCURO.COM

Barousse jugó un rol significativo en la política juvenil mexicana, siendo líder de la Red Nacional Jóvenes por México y director del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) durante el gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua.

Su carrera tomó un giro inesperado cuando, en noviembre de 2020, la Fiscalía General de Chihuahua lo detuvo, acusándolo de haber recibido ilegalmente más de 2 millones de pesos como parte de la “nómina secreta” del exgobernador Duarte. Estos fondos, según la investigación, provenían de desvíos de recursos públicos destinados originalmente al gasto operativo y al pago de nómina de los empleados estatales.

Después de un prolongado proceso legal que duró cerca de cuatro años, James Barousse fue absuelto el 8 de marzo de 2024.