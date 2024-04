Tras graves síntomas, Paola Rojas pensó tener COVID-19 y resultó otra infección: “Una bacteria espantosa”

La conductora contó su travesía en un live de Instagram (Crédito: Cuartoscuro)

Paola Rojas, reconocida periodista y conductora de Netas Divinas, compartió recientemente a través de un live en Instagram una experiencia personal de salud que sorprendió a muchos, al confundirse inicialmente con enfermedades como Covid-19 o influenza.

La presentadora narró cómo tras días de malestar general y síntomas que apuntaban a una simple faringitis, un pediatra le recomendó realizar pruebas específicas que finalmente confirmaron su diagnóstico de estreptococo.

Este hallazgo la llevó a iniciar un tratamiento apropiado y a compartir su testimonio para concientizar sobre una bacteria que, según sus palabras, “no está en el radar de todos”.

La odisea de Rojas comenzó con síntomas engañosamente comunes: dolor de cuerpo, cabeza, una garganta irritada, sin fiebre, que inicialmente fue diagnosticada como faringitis.

La conductora de Netas Divinas también confundió su molestia con faringitis (Foto: Cuartoscuro)

“Espero que les sea de mucha utilidad. Fíjense que estoy enferma, nada grave, no se preocupen, pero ya llevo varios días sintiéndome mal, el jueves empecé con mucho malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, pensé tengo Covid, me hice la prueba, salió negativa”, relató sobre los primeros días de su enfermedad.

Su persistencia y los consejos del pediatra de sus hijos fueron clave para dirigir el diagnóstico hacia el estreptococo, un organismo que requiere un tratamiento con antibióticos específicos.

“Además de preguntarme si ya me había hecho pruebas de Covid y de Influenza, me dijo: ‘¿Ya hiciste prueba de Estreptococo?’ y me mandó a hacer las tres pruebas. Estreptococo, positiva”, reveló.

Ahora que sabe qué es lo que tiene, dijo: “Es esta bacteria espantosa, en realidad no es grave, pero sin diagnóstico, no había recibido el tratamiento, apenas voy a empezar con el antibiótico para el Estreptococo y se los cuento para que lo tengan en su radar”.

La periodista confundió sus síntomas con los de COVID-19 Crédito: Instagram@PaolaRojas

El testimonio de Rojas pone de relieve la importancia de no subestimar síntomas que pueden confundirse fácilmente con otras enfermedades respiratorias, especialmente en tiempos donde COVID-19 y la influenza predominan en el imaginario colectivo.

“Se trata con antibiótico, tienen que consultar a su médico”, advirtió, destacando la necesidad de atención médica y seguimiento adecuado.

Asimismo, compartió los síntomas que experimentó: cansancio, dolor de cuerpo y de garganta, diarrea, vómito, una constelación de molestias que sin un diagnóstico y tratamiento correctos, podrían confundirse fácilmente con otro tipo de infecciones virales.

Dijo que su diagnóstico fue dado por un pediatra (Instagram/@paolarojas)

Infección por Estreptococo puede confundirse con COVID-19 o Influenza

La periodista también enfatizó en la facilidad de contagio de la bacteria a través de la saliva, lo que subraya la importancia de mantener prácticas de higiene y prevención.

“Me dice el doctor que hay muchos casos y no está en el radar de todos, podría ser eso y que no le atinas, son síntomas muy similares a los del Covid, para que lo tomen en cuenta. Se trata con antibiótico, tienen que consultar a su médico”, explicó. La ex esposa de Zague confió en su evolución: “Ya por lo menos sé lo que es y espero pronto estar mucho mejor, toca ser cuidadoso, se contagia con la saliva”.

Este caso subraya cómo enfermedades aparentemente comunes pueden ocultar diagnósticos más complejos, resaltando la importancia del consejo profesional ante la persistencia de síntomas ambiguos.

La historia de Paola Rojas no sólo compartió su travesía personal hacia el diagnóstico correcto sino que también actúa como recordatorio de la complejidad de enfermedades que comparten signos con patologías altamente presentes en la sociedad, como el COVID-19.