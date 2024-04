Pelea por Benito Juárez: así fue el pleito entre Luis Mendoza y Lety Varela en el debate por la alcaldía

En "pleito" se dio en el debate por la alcaldía Benito Juárez Crédito: IECM

Los aspirantes de la oposición y del oficialismo en la alcaldía de Benito Juárez, Leticia Varela Martínez y Luis Alberto Mendoza Acevedo, protagonizaron un pleito referente al Cártel Inmobiliario durante el debate que organizó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Fue durante la discusión de los temas relativos a la mejora de la demarcación que el representante de la coalición Va por la CDMX —compuesta por el PAN, PRI y PRD— denunció que la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presuntamente tendría un patrimonio de más de 50 millones de pesos, además de siete propiedades.

“Patrimonio de más de 50 millones de pesos tiene la candidata Leticia...en poco menos de una década tienes más de seis propiedades, Leticia. ¡Mira qué bonita casa! Tienes casa que Cocoyoc, en Acapulco, en Coyoacán, en San José Insurgentes”, refirió durante la transmisión del martes 23 de abril.

Aunado a lo anterior y de acuerdo a la declaración patrimonial, el representante del Partido Acción Nacional (PAN) llamó a la morenista “la reina del cash”, puesto que señaló que la mayoría de su patrimonio lo pagó de contado, especialmente una casa de 14 millones de pesos, así como un automóvil de 1.3 millones de pesos

“¡No puede ser! Eres la reina del cash, porque pagó una casa de contado por 14 millones de pesos, eso es algo increíble, Lety, de verdad, me da mucho gusto. Pagó un coche de “cash”, de contado, por 1.3 millones de pesos y declara que tiene siete coches. Ojo, todo estos son datos de su declaración patrimonial”, continuó.

Tras la participación del panista, los moderadores dieron la palabra a la integrante de la Cuarta Transformación por alusiones personales. Al tener uso del tiempo, la morenista acusó a Mendoza Acevedo de mentiroso y lo acusó de tener una propiedad avalada por su hermano, Víctor Mendoza, quien ha sido señalado dentro de la investigación del Cártel Inmobiliario tras su trabajo en la administración de Benito Juárez.

Para justificar su defensa, Varela Martínez indicó que el exdiputado local vivía en un desarrollo donde también tenían propiedades su madre, su hermana y la mayor parte de sus propiedades; no obstante, aprovechó el espacio para señalar que el edificio contaba con albercas, pese a que las colonias aledañas no tienen agua, por lo que los acusó de “miserables”.

“Hablando de proyectos, miren este es justo un solo desarrollo donde vivía la mama, la hermana, la novia, la esposa, no sé, vivía todo el clan de Luis Mentiroso ¿Y quién creen que autorizó esto? Su hermano (Víctor Mendoza). (El edificio tiene) seis albercas, la colonia de enfrente no tiene agua. ¡Son unos miserables! Han acabado con la vida y la tranquilidad de la gente y de su patrimonio en Benito Juárez, lo más doloroso es que han acabado con vida”, continuó.

Asimismo, sentenció que sólo cuenta con dos propiedades, mismas que están en su declaración y sentenció que pudo adquirirlas mediante dos créditos hipotecarios, por lo que pidió a su contrincante no proyectarse y dejar de mentir, pues todas las acusaciones también podrían ser para sus familiares.

“O sea, miente con una facilidad, eso no es cierto. Tú eres un mentiroso y crees que todos somos de la misma calidad, no te proyectes. Lo que tú estás diciendo es que estás hablando de ti y de tus familiares, no te proyectes. Sólo tengo dos casas y está totalmente declaradas y con dos créditos hipotecarios, eres un mentiroso”, fueron las palabras con las que se defendió.