¿Globalizaron el chisme? Popular youtuber extranjera viraliza historia de Karla Panini y Karla Luna

Youtuber narra historia de Karla Paninin y usuarios aseguran que “globalizaron el chisme”. (Captura de pantalla YouTube Stephanie Soo)

Karla Panini volvió a viralizarse debido a que la youtuber, Stephanie Soo, realizó un video donde retomó la historia de la comediante mexicana y Karla Luna comparándola con el k-drama ‘Marry my Husband’. El caso por el que Karla Panini es señalada como la presunta responsable del rompimiento de su fallecida amiga Karla Luna con su entonces esposo, Américo Garza, ya fue difundido a los internautas de habla inglesa.

La noticia circuló rápidamente en redes sociales por lo que internautas mexicanos reaccionaron al videoclip publicado por la creadora de contenido originaria de Corea. El cual fue titulado como: “Celebridad tiene cáncer, descubre a su marido engañándola con su mejor amiga y luego se casan justo después de su fallecimiento”.

“Me encanta que Karla Panini ya esta siendo odiada internacionalmente”, “Ya es internacional”, “Si Karla Panini pensaba irse lejos a otro país de dónde no la conocieran, ya no va poder”, “Pasará a ser la persona más odia de México ha serlo en el mundo”, “Globalizaron el chisme”, “Tal vez los gringos no se enterarían de todo este desmadre si alguien no le robaba el vato a su amiga”, “El meme será canon internacional”, señalaron los internautas al enterarse que la youtuber hablaba sobre la comediante.

El caso de karla Panini y Karla luna fue comparado con el trama de la serie surcoreana “Cásate con mi esposo”. (antes Twitter). (Foto: CUARTOSCURO)

De esta manera, en distintas plataformas digitales se reavivó la polémica infidelidad que Panini habría cometido en contra de su entonces mejor amiga Karla Luna.

En 2010 se transmitió por primera vez en Monterrey, Nuevo León el programa de comedia “Las Lavanderas” a través de un canal de televisión por cable. En el show, Panini actuaba junto a Luna, y gradualmente el dúo ganó popularidad por su estilo humorístico, el cual incluía bromas y chistes sobre temas cotidianos, presentados mientras interpretaban a dos lavanderas.

Sin embargo, la carrera de Panini se vio afectada por controversias personales, especialmente su relación con Américo Garza, quien en ese entonces era esposo de Karla Luna. Después de que Luna y Garza terminaran su matrimonio, Panini y Garza iniciaron una relación, lo cual fue objeto de críticas y escándalo público por varios años.

A lo largo de los años, este tema ha influido en la carrera de Panini y en su vida personal, llevándola incluso a retirarse temporalmente de los escenarios y reducir su presencia en medios. No obstante en 2021, Panini intentó traer de vuelta el personaje de “La comadre güera” y en 2022 trató de frenar las opiniones, pero no lo logró.