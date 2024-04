García Vilchis justifica playera de la ‘santa muerte’ a favor de AMLO: “Se escandalizan por un meme”

García Vilchis argumentó que la playera derivó de un meme. | Jovani Pérez

Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección de La Mañanera ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’, justificó la creación de la playera con la imagen de la santa muerte y la frase: “Un verdadero hombre no habla mal de López Obrador”, que se viralizó el fin de semana pasado, argumentando que se trató de un meme que incluso generó otras imágenes de burla en redes sociales.

En la conferencia mañanera de hoy, la funcionaria federal acusó a la oposición de “no tener sentido del humor” y utilizar la imagen de la playera para criticar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De igual forma criticó que se haya generado polémica entorno al tema y que se le haya dado cobertura en medios de comunicación, insistiendo en que se trató de un meme, que “se elevó a nivel de noticia”, indicando que la playera se vende en internet con diversas frases.

“Nos arruinaron los memes la oposición, porque los voceros de la derecha no tienen sentido del humor, ni tampoco entienden los memes. Algunos de la generación boomer nos están arruinando el internet, se escandalizan por un meme y con desesperación buscan convertirlo en un arma para criticar al gobierno.

“Por más de tres días comentaristas de radio, imagínese un meme se convirtió noticia, televisión y en redes sociales se han escandalizado y se han rasgado las vestiduras por una camiseta con un meme impreso que dice: “Un verdadero hombre o habla mal de López Obrador”; acompañado de una imagen de la muerte, así son los memes. Unos son absurdos, otros son oscuro, hay de todos, incluso esa camisa se vende en internet y también con otras frases, no solo con la del presidente”, dijo en Palacio Nacional.

Ayer, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre las playeras con la imagen de la ‘santa muerte’ y la frase a su favor, a lo que respondió que respeta “lo que hacen los ciudadanos” y que esto es un tema ligado a la libertad en general, pero principalmente la religiosa.

“No tengo opinión, soy muy respetuoso de lo que hacen los ciudadanos, tienen derecho a hacer es como contradictorio o tiene que ver con la libertad incluso religiosa, que habla de la muerte, pero la ‘santa muerte’, no nos metamos en eso, ya tiene tiempo que se resolvió ese asunto en México y se llama libertad religiosa y tiene que ver con la libertad en general.

“En este país somos libres de tener la religión que más se apegue a nuestra fe y también somos libres para no tener religión y debemos ser respetuosos de creyentes y no creyentes y eso es el estado laico y libertad religiosa, nada más que por la temporada todo se vuelve nota, está bien porque es debate, es polémica, y eso es consustancial a la democracia, nada más que no haya violencia, que no haya agresiones y que sigamos así, ya falta poco”, dijo en Palacio Nacional.

¿Cómo surgió la playera de la ‘santa muerte’ para apoyar a AMLO?

La playera con la imagen de la ‘santa muerte’ y la frase favor de López Obrador se viralizó en redes sociales el fin de semana pasado, luego de que el partido Morena publicó una fotografía de la prenda, la cual fue criticada por algunos internautas quienes la interpretaron como una amenaza en contra de quienes no simpatizan con el actual gobierno, mientras que otros lo consideraron un acto machista por la frase: “un verdadero hombre”.

No obstante, en su momento también ocasionó dudas sobre si playera era real o se trataba de un meme creado por los simpatizantes del presidente, pero poco después surgió información sobre los creadores del diseño e incluso dónde se puede adquirir.

La playera fue diseñada por la marca ‘Camisetas Pendejas’, que se dedica a la creación de camisetas con mensajes y diseños que despiertan desde el humor hasta la controversia.

De acuerdo con el periodista Humberto Padgett, la playera se vende en “Pejelandia”, un pequeño puesto dedicado exclusivamente a la venta de artículos relacionados a la imagen de López Obrador, artículos conocidos como “Amlitos”, ubicada entre la Catedral y el Palacio Nacional, aunque también se comercializa en internet.