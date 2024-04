We Missed Ourselves Fest: fecha, cartel completo y todo sobre el primer festival emo en México

El próximo 5 de octubre se realizará el primer evento de emo, core y alternativo en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México. (Facebook We Missed Ourselves Fest)

La oferta musical en México, continúa creciendo y evolucionando, por lo que este 2024 llegará al país el primer festival emo. Se trata de We Missed Ourselves Fest, el cual se llevará a cabo el próximo 5 de octubre en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México.

En su primer edición, el evento reunirá a 8 bandas representativas del género alternativo, core y emo. Cabe señalar que el cartel estará integrado por agrupaciones seleccionadas especialmente por el vocalista de la banda headliner del festival.

A pocas horas de ser anunciado, los fans iniciaron especulaciones sobre las bandas que se integrarán al festival, “Ya nos hacía falta algo así”, “Ojalá sea algo tipo ‘Trinity Of Terror’”, “¿Falling In Reverse o Bring Me The Horizon?”, “Que EMO-ción”, fueron algunos de los comentarios que llenaron las redes sociales.

Los boletos estarán disponibles a través de Boletia una vez se de a conocer el cartel oficial de We Missed Ourselves Fest 2024. Según la organización de We Missed Ourselves Fest todos los detalles serán revelados en cuestión de días.

La música emo-core en México

El género musical emo, originario de la escena del punk hardcore de Washington D.C. a mediados de los años 80, evolucionó de expresar la intensidad emocional hasta incorporar temáticas más introspectivas y personales. Se distingue principalmente por sus letras cargadas de emociones, explorando temas como la angustia, la nostalgia, el amor y la pérdida, sobre instrumentaciones que van desde lo suave y melódico hasta lo intenso y estruendoso.

En México, este género encontró un terreno fértil y una acogida entusiasta desde principios de los años 2000. Aunque inicialmente influenciado por bandas y sonidos provenientes de Estados Unidos, el movimiento emo en México pronto desarrolló características propias, adaptando el idioma, la estética y los temas a su contexto cultural y social. Los grupos que influyeron en diversas generaciones de fans mexicanos fueron My Chemical Romance, Fall Out Boy y Jimmy Eat World.

Posteriormente otros pioneros de estilos como el post-hardcore, deathcore y el metalcore se abrieron paso y consolidaron una base de fans en el país, entre los cuales destacó Falling In Reverse, Bring Me The Horizon, Asking Alexandria, Escape The Fate, Pierce The Veil, Alesana, Architects, Suicide Silence, Bless The Fall, por mencionar solo algunas.