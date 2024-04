Lucía Méndez asegura que Luis Miguel la emborrachó para estar con ella: “Se me subió”

Lucía Méndez admitió que no se enamoró de Luis Miguel, pues lo veía "muy chavito" (Foto: Archivo)

En una impactante develación, Lucía Méndez compartió detalles sobre su intrincada relación con Luis Miguel, marcada por momentos de complicidad, diferencias generacionales y decisiones que llevaron sus vidas por caminos separados.

Durante una entrevista exclusiva con Isabel Lascurain en su canal de YouTube, Méndez reveló cómo un encuentro casual en Miami desembocó en una relación íntima con el cantante, conocido como el Sol de México, quien es 13 años más joven que ella.

La actriz describió el momento cuando Luis Miguel apareció en su habitación de hotel, buscando consuelo en medio de su búsqueda por su madre, lo que eventualmente llevó a compartir una noche de la que Méndez recuerda poco, más allá de despertar al día siguiente al lado del cantante.

“Llega Luis Miguel, smoking, dorado con una botella de champaña en la mano y yo con los pelos parados, babeando y en pijama y le digo ‘Mickey ¿qué onda?’ y dice ‘es que no encuentro a mi madre y estoy muy triste... Por favor Lucía, necesito hablar con alguien’ y yo dije bueno, pero por aquí no se me pasaba nada, o sea yo lo veía como un chavito”, confesó Méndez sobre el inicio de su romance.

Lucía Méndez convivió con Luis Miguel y Juan Gabriel, entre otras figuras, a princpio de los 90 (Foto: Instagram @luciamendezof)

Después de retirarse al baño para arreglarse, Lucía regresó y compartió una copa con él, pero la actriz de Colorina reveló que tras beber ‘ya no recordó que pasó después’ pues admitió que se le “subió rápido”.

“Entra a la habitación, me meto al baño, me arreglo un poco, regreso con él a platicar... y me tomé la copa, no supe qué pasó, me puse peda yo creo... se me subió muy rápido y al otro día amanecí con Mickey al lado”, reveló..

“Al día siguiente me quedó como ‘¿Qué onda Mickey?’ y él ‘No hay problema, ya pasó’... ¿Ya pasó qué? ‘No ya pasó todo, ¿cuál es el problema?’ y me pongo como energúmeno ‘No es posible, qué barbaridad me emborrachaste’ y qué culpa tenía él, yo ya tenía 30 años”, recordó la cantante de Corazón de piedra.

El romance entre los cantantes duró sólo unos meses (Foto: Twitter/@chekechek1)

La diferencia de edades y el rápido avance de su conexión no pasaron por alto para la actriz, quien siempre estuvo consciente de las potenciales complicaciones de su relación con un Luis Miguel joven y enamorado.

“Pasa el tiempo y empieza Mickey como a buscarme, a conquistarme, entonces había una química muy padre, había mucha atracción, nos divertíamos muchísimo, platicábamos mucho, veíamos películas de terror, o sea nos llevábamos muy bien”, agregó.

En el transcurso de su relación, compartieron aficiones y disfrutaron momentos de intimidad, pero Méndez mantenía reservas, “Pero yo siempre tenía en mi cabeza que yo le llevaba años y que no iba a suceder nada bueno, que no debía estar con él y la verdad siempre traté de no enamorarme”, indicó Méndez reflejando su dilema emocional.

El romance entre Lucía y Luis Miguel terminó cuando la actriz comenzó a salir con Pedro Torres (Foto: Archivo)

Además, Lucía recordó cómo su conexión con el productor Pedro Torres la llevó a sostener una relación sentimental con él, por lo que su cercanía con Luis Miguel se dio por terminada.

“Yo lo quería mucho pero no lo amaba y cuando conocí a Pedro (Torres), Pedro sabía que yo andaba con Mickey, entonces Pedro hizo Cuando calienta el sol y ya Pedro me había hablado y todo pero pues salía con Pedro pero yo estaba con Mickey y pues en un momento determinado yo sentía como ‘¿Cómo le voy a hacer esto a Mickey?’ porque sí veía a Mickey enamorado, entonces Pedro hace Cuando calienta el sol, y le lleva a Mariana (Yazbek), una mujer guapísima, más o menos de la edad de Mickey y entonces hacen como match y yo ya tenía como mi cabeza fría de decir ‘ya no puedo seguir con Mickey, etc’”.