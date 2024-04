Estos son los supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal de Barrientos

El joven de 26 años fue remitido días después de su altercado, ocurrido el 22 de febrero (Foto: Instagram)

Rodolfo Márquez, conocido popularmente como Fofo Márquez, solicitó a las autoridades en su más reciente audiencia evitar ser trasladado nuevamente al Centro Penitenciario y Reinserción Social de Tlalnepantla ‘Lic. Juan Fernández Albarrán’, más conocido como el penal de Barrientos, donde permanece encarcelado.

Márquez, quien enfrenta cargos por el delito de tentativa de feminicidio en contra de una mujer de 52 años identificada como Edith N, manifestó ante la jueza de control temor por su seguridad, alegando que su vida corre peligro dentro de la instalación penitenciaria debido a amenazas de violencia por parte de otros reclusos.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, suplicó el influencer de 26 años a las autoridades; ante lo cual sí le fue concedido que se le implementarla seguridad.

Erik Rauda buscará que Fofo sea castigado Crédito: Instagram@erikrauda

Las condiciones de detención de Márquez han llamado la atención debido a informes que sugieren que su familia ha tenido que pagar sumas considerables de dinero para asegurar su protección dentro del penal.

Un supuesto amigo del apodado “niño millonario”, en entrevista para Kadri, reveló que le estaban exigiendo al influencer 50 mil pesos semanales por protección dentro del penal. “El pago no es mensual, va a ser semanal, de jodido, así un tostoncito (50 mil pesos)”.

A este respecto, se reporta que Márquez ha logrado obtener ciertos privilegios, como el acceso a un teléfono celular sin autorización oficial, así como el consumo de alimentos no usuales en el penal, tal como pizza, lo cual destaca las desigualdades dentro del sistema penitenciario en cuanto al tratamiento de los diferentes internos.

Fofo Márquez permanece recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde enfrenta un proceso penal por tentativa de feminicidio. Foto: YouTube

Los supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal de Barrientos

Según el reportero Fabián Pasos, Fofo cuenta con priveligios al interior del penal.

“Me confirman que ‘Fofo’ Márquez ya tiene protección del bunker (donde textual me aseguran le dieron unos mazapanazos por manchado), hoy se encuentra en el módulo 7 de Barrientos donde goza de protección, paga carísimo por comida y poder usar ropa cómoda”, escribió en su cuenta de X el periodista conocido como “Mafian TV”.

“Me comentaron que YA TIENE CELULAR pero no puede publicar nada, sólo entrar a ver internet para no meter en problemas a la gente dentro del penal. Paga mucho para que le presten un celular”, anotó.

“Fofo incluso ha comido PIZZA dentro del penal, las reglas del penal son MUY DISCRETAS dentro de los mismos hay privilegios y más... Fofo Márquez está en una zona donde hay “pesados” que tienen para pagar una buena vida dentro de los penales”, añadió el reportero.

En un hilo de X, Fabián Pasos dio a conocer los supuestos privilegios del 'niño millonario' (Foto: Recorte)

A pesar de las reglas del centro, los supuestos beneficios de Fofo subrayan un sistema donde los recursos financieros pueden influir notablemente en las condiciones de vida de los detenidos.

El caso de Márquez también resalta las tensiones dentro del penal de Barrientos, un centro conocido por sus desafiantes condiciones y población reclusa que supera significativamente su capacidad.

Establecido en 1984 y ubicado en la colonia San Pedro Barrientos en Tlalnepantla, este penal ha sido el lugar de reclusión de varios criminales notorios y actualmente alberga a una población que excede los cuatro mil internos, a pesar de tener una capacidad oficial de 870 personas.

La situación de Márquez dentro de este contexto subraya los desafíos persistentes relacionados con la seguridad y el bienestar de los reclusos en instalaciones penitenciarias sobrepobladas.

La víctima, Edith 'N'n ha criticado que el influencer jamás le dio ni la mirada ni le ofreción una disculpa (Foto: Fiscaliaedomex/Melodijoadela)

“Las personas que entraron en contacto aseguran que están molestos pues hay muchos que NO TIENEN esos privilegios y todos los días esperan a que sus familiares les depositen un poco de dinero incluso para NO COMER “Rancho” (La comida más mala dentro de los reclusorios)”, aseguró Fabián Pasos.

Además, el youtuber aseguró que Fofo ha “alardeado” con que pronto podrá salir en libertad. “Fofo Márquez le ha dicho a personas dentro de Barrientos que lo sacarán pronto porque tiene el dinero para salir SI o SI. Aseguró que sus abogados comprarán a los jueces para que lo dejen salir antes”, añadió Mafian TV.

Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa con la recopilación de evidencia en el caso contra Márquez, quien es acusado de haber cometido actos de violencia contra una mujer.

La defensa de Márquez, por otro lado, busca su exoneración argumentando fallos en la configuración del caso.