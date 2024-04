Pablo Berger, creador de “Robot Dreams”, agradeció al público mexicano: “es el país que mejor ha entendido la película”

En conversación con Infobae, el director Pablo Berger habló del mensaje detrás de "Robot Dreams" y el amor que México le ha dado a esta cinta (Créditos: Premios Platino XI)

“Robot Dreams”, conocida en varias latitudes como “Mi Amigo Robot”, se ha convertido en todo un fenómeno mediático. Desde la llegada de la cinta a Latinoamérica, miles de personas se han pronunciado en redes para compartir el impacto que les ha dejado debido al tema tan delicado que aborda: la pérdida.

La película no sólo ha impactado al público, sino también a su director, el español Pablo Berger, quien al ver la novela gráfica de Sara Varon “Robot Dreams”, decidió convertirla en una producción cinematográfica, pero además, así como muchas personas alrededor del planeta, la historia evocó a personas muy especiales para Berger que ahora ya no están en su vida.

“Cuando leí la novela y decidí hacer la película, me acordé mucho de mi madre, que había fallecido. También me acordé de uno de mis mejores amigos que dejó de ser uno de mis mejores amigos. Esas dos personas están muy presentes y son una de las razones por las que he decidido hacer esta película”, declaró Berger a Infobae previo a la gala de los Premios Platino que este 20 de abril se celebraron en Xcaret.

La trama de “Robot Dreams” sigue a Dog, un perro que tiene una vida muy solitaria, por lo que decide comprar un robot para que le haga compañía. La amistad crece y todo es felicidad en la vida de Dog y Robot, pero un incidente en la playa termina por separarlos. Dog intenta por varios medios reunirse con su amigo, pero al ver que es imposible hasta que vuelvan a abrir las puertas de la playa (lo que será en un lapso de casi un año), Dog comienza a conocer a otras personas. Mientras tanto, Robot, quien se encuentra varado en la arena, sueña con el día de reencontrarse con Dog, pero poco a poco, esta ilusión comienza a desaparecer.

Dog, un perro solitario que vive en Manhattan decide crear un día a robot, que se volverá su mejor amigo. Y esto solo es el principio de una conmovedora y fantástica historia. (Netflix)

La cinta es una enorme metáfora de cómo las relaciones personales se resquebrajan por diferentes motivos, pero también de cómo es importante seguir adelante y aprender a aceptar que esas personas que tanto amamos, ya no están con nosotros.

Sin embargo, muchas personas en redes no se han sentido conformes con esta idea, de hecho, ha habido todo un movimiento en contra de Dog asegurando que no hizo lo suficiente para salvar a su amigo, siendo considerado como un personaje meramente despreciable.

Dog, uno de los protagonistas de la película, ha sido duramente criticado en redes por no haber hecho lo suficiente para reunirse con su amigo Robot

Ante esto, Pablo se ha pronunciado y ha reiterado su visión de que, si bien, disfruta de que su cinta haya causado un diálogo, también cree que las personas han ido demasiado lejos, de hecho, admitió que en algún punto de su vida, se llegó a identificar con Dog.

“Todos hemos sido uno de estos personajes. Me han llegado noticias de una cancelación, creo que es una palabra muy dura. Creo que es más bonita la compasión y creo que es más bonito entender al otro. Sin duda, siento una gran identificación con Dog”, compartió Berger.

En este punto, el director reiteró que “Robot Dreams” es una “metáfora” que más allá de presentar personajes “buenos o malos”, busca mostrar al espectador el cómo los recuerdos ayudan a superar un duelo.

“Creo que cada espectador puede entenderlo a su manera, y como director lo respeto. Para mí es vivir el presente, vivir el instante y también es importante recordar a gente que ya no está contigo, recordarlo con cariño, pero tienes que seguir adelante. Es importante saber avanzar y no quedarte anclado en el dolor en el pasado”.

Antes de despedirse, Pablo mandó un mensaje al público mexicano, el cual, asegura, ha sido el que mejor ha entendido el mensaje de la película y el que más apoyo ha mostrado a “Robot Dreams” en la taquilla.

“Estoy tan contendo de cómo la película ha sido recibida en México. Creo que es el país que mejor ha entendido la película porque se la ha hecho suya de una manera muy especial. Creo que el público mexicano es muy emotivo. Siente, son grande espectadores de cine y creo que de alguna manera la historia lo que te hace es acordarte de tus seres queridos y hay que avanzar”.

Durante la gala de los Premios Platino XI, Pablo Barger alzó el premio a Mejor Película Animada, poniendo en evidencia el gran amor que México y Latinoamérica desarrolló por “Robot Dreams” y su íntimo mensaje.