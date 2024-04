Mujer rusa abre botella de refresco mexicano con los dientes: “Ay no, su sonrisa”

La joven extranjera decidió abrir un refresco con los dientes. (Captura TikTok: mashagoriacheva)

En México son muy populares, dentro de las taquerías, torterías y comercios de comida tradicional que comúnmente se encuentran en las calles de las ciudades y pueblos de nuestro país, que se ofrezcan bebidas embotelladas en un recipiente de cristal o vidrio y sellados con una taparrosca de metal.

Este es una forma común en la que también se venden algunas bebidas alcohólicas en las tiendas de abarrotes o supermercados, siendo la más popular la cerveza. A falta de opciones que sean catalogadas como “abre fácil” regularmente tanto en los establecimientos, así como en los bares, o de forma personal se utiliza un destapador.

Esta herramienta se convirtió en algo indispensable para algunos que incluso de llegan a vender como recuerdos, regalos o artículos turísticos de múltiples formas y con diferentes leyendas que hacen alusión a playas o sitios históricos y arqueológicos de nuestro país.

Sin embargo, algunas personas prefieren utilizar los dientes, a pesar de la dureza del material de la taparrosca, la fragilidad de la dentadura y las consecuencias que podría tener en su salud y aspecto de los dientes a largo plazo si se hace de manera recurrente, para abrir las botellas y poder beber el líquido que contiene.

Las botellas de cerveza se sellan con taparroscas que requieren el uso de un destapador. Aquí un ejemplo de la marca Veltins, en Meschede, Alemania, el 24 de agosto de 2022. (AP Foto/Martin Meissner, archivo)

No obstante, en el imaginario colectivo de México tenemos la creencia de que destapar una botella con los dientes es una práctica de nuestra sociedad y que en otros países es algo que no ocurre.

Por eso mismo fue que las redes sociales se sorprendieron porque una mujer rusa, que actualmente vive en Estados Unidos, abriera una botella de un popular refresco mexicano utilizando los dientes, lo que generó preocupación en los internautas pues consideraron que “ya tenía práctica” y por lo tanto ya podría ver afectada su sonrisa, que fue catalogada como “muy hermosa”.

Estos fueron algunos de los comentarios que ella recibió por el video que publicó en sus redes sociales:

“Antes yo abría la cerveza así ahora ya no tengo dientes”, “Sólo te di me gusta por la forma de abrir el refresco”, “Con los dientes no, hermosa, tiene una sonrisa muy bonita”, “Dentadura de acero”, “Si lo vas a abrir con la boca hazlo con los primeros molares no con los dientes, para no quebrarlos”, “Dios, me dolieron los dientes sólo de verla”.

La joven probó por primera vez un producto de la marca "Jarritos" Crédito: TikTok: mashagoriacheva

De acuerdo con las palabras de la joven extranjera, proveniente del país euroasiático, ella pensó que se trataba de un refresco de naranja muy popular llamado Fanta, pero no fue la respuesta correcta y los internautas se lo hicieron notar.

Qué refresco mexicano probó la mujer rusa por primera vez

El refresco que probó una mujer rusa por primera vez, y que compartió el momento en las redes sociales, era uno de los más conocidos por los mexicanos. Se trataba de uno de la marca Jarritos, que no es sabor naranja como la Fanta, sino que es sabor mandarina, que es relacionado con una mayor tradición dentro de la cultura mexicana.

Incluso algunos internautas catalogaron la bebida como una de las “mejores del mundo” y comenzaron a mencionar el amplio catálogo de sabores que forma parte de estos refrescos.