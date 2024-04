¡Ni Xóchitl ni Claudia! Jorge Álvarez Máynez revela con quién preferiría hacer equipo

Jorge Álvarez Máynez aceptó no tener afinidad con sus oponentes EFE/José Méndez

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, reveló con qué persona fuera de su partido político preferiría hacer equipo si tuviera que elegir. En primer término confesó que no sería con Claudia Sheinbaum ni con Xóchitl Gálvez.

Fue a su paso por la 87° Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero que el emecista fue cuestionado acerca de con cuál de las candidatas a la presidencia preferiría trabajar en conjunto en el gobierno. En respuesta aceptó no sentir afinidad por ninguna de las contendientes a las que enfrentará en las urnas el próximo 2 de junio.

Máynez explicó que si sus oponentes en las elecciones fueran Marcelo Ebrard o Beatriz Paredes, quien mostraron interés en la candidatura, sería complicado para él decantarse por alguno, ya que tiene cierta afinidad con ellos.

“Me hubiera sido más difícil contestar esa pregunta por ejemplo con Marcelo Ebrard o me hubiera sido más difícil contestar esa pregunta con Beatriz Paredes”, dijo.

Máynez confesó que preferiría trabajar con Ebrard por encima de Sheinbaum ( Cuartoscuro| Reuters)

El aspirante a la presidencia afirmó que si en cambio tuviera que elegir entre cualquiera de las candidatas presidenciales y Ebrard o Paredes, tendría la respuesta clara.

“Si fueran Beatriz Paredes y Claudia Sheinbaum le diría que siento un poquito más de afinidad con Beatriz Paredes; si me dijera fueron Ebrard y Xóchitl los candidatos, diría me siento con un poquito más de afinidad con Ebrard”, insistió.

Máynez explicó que la razón por la que no le gustaría trabajar con la candidata de Fuerza y Corazón por México es la forma en que ha dirigido su campaña, ya que antes del arranque de la contienda su postura habría sido distinta.

“Antes de la campaña sin duda le hubiera dicho que tenía más afinidad con Xóchitl. No me gusta su campaña, no me parecen sus ataques, no me gusta que dice una cosa y dice otra, creo que era más emocionante lo que se prometía al inicio de esa campaña”, expuso.

Máynez reveló tener afinidad con Beatriz Paredes, más que con Xóchitl Gálvez Foto: TW Xóchitl Gálvez

En cuanto a Sheinbaum, afirmó que la candidata tiene atributos. Sin embargo, refirió con tener afinidad con ella por su cercanía con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Le puedo reconocer atributos, los tiene, pero es increíble que no se puede apartar nunca de lo que se dice desde el poder presidencial”, finalizó.

¿Qué es la Convención Bancaria?

La Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM) es un evento anual que congrega a líderes del sector bancario y financiero, tanto de México como de otros países. Este foro sirve como espacio para el análisis, discusión y planeación en torno a los retos y oportunidades del sector financiero nacional e internacional.

El evento se realizó por primera vez en 1924, antes de la fundación de la ABM, organización que desde su origen se erigió como representante de los intereses generales de la banca e intermediario de los integrantes del gremio.

Desde 2003 el encuentro se lleva a cabo en Acapulco, Guerrero. Este año no fue la excepción, por lo que líderes del sector y políticos se dieron cita en la ciudad costera los días 18 y 19 de abril.

En esta edición entre los invitados estuvieron Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

Sumado a las conferencias de la clase política, en el evento se llevó a cabo un panel de economistas y conferencias sobre temas como educación financiera, inteligencia artificial para el sector financiero, cambio climático, crisis del agua y biodiversidad