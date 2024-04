¿Hubo conspiración contra EPN? El expresidente habló sobre los que “querían su cabeza”

El expresidente de México habló sobre lo que vivió en momentos turbulentos de su mandato (Cuartoscuro)

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o la adquisición de la Casa Blanca fueron dos de los escándalos que enmarcaron el gobierno de Enrique Peña Nieto, mismo que terminó con una de las popularidades más bajas entre los últimos Presidentes de la República.

Sin embargo, en la primera entrevista que ofreció tras ceder la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoció que existieron intereses que casi le cuestan concluir su mandato de seis años.

De acuerdo a lo que reveló y se enmarcó en el libro Confesiones desde el exilio: EPN. Los secretos y escándalos del último gobierno del PRI, tras dos años de administración, existieron personajes que pusieron en duda la capacidad del mexiquense para llevar las riendas del país hasta 2018.

“Esto ocurre justo antes de que yo cumpliera dos años. Me querían ching*r, me querían tirar”

Enrique Peña Nieto habló sobre las personas que querían su cabeza mientras fue presidente de México (EFE/Jorge Núñez)

Con base en lo que narra el periodista Mario Maldonado, los “enemigos” del peñismo —aunque no menciona nombres— buscaban llamar a elecciones para que no continuara con su administración; no obstante, dicha intención nunca se consolidó.

Y es que conviene recordar que, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se puede llamar a comicios dentro de los primeros tres años de administración de un Presidente de la República, en caso de que éste falte de forma definitiva; sin embargo, en los últimos tres años se tendría que realizar un proceso legislativo.

Es por lo anterior que podría haber sucedido un cambio de administración, debido a que la mayor parte de los escándalos del sexenio anterior se dieron durante los primeros dos años, es decir, de 2012 a 2014, por lo que pudo haberse concretado el intento de desbancar al priista.

EPN anuncia su retiro de la política

Pese a que permaneció en silencio, Enrique Peña Nieto ofreció una entrevista donde habló de su alejamiento del país (Cuartoscuro)

En el mismo texto, Peña Nieto anunció que tomó la decisión de retirarse de la política, por lo que, en caso de volver a México, no regresaría a ocupar algún cargo público.

De acuerdo a lo que narró Mario Maldonado, uno de los últimos personajes del mítico Grupo Atlacomulco habría logrado las metas de sus vida al ser gobernador del Estado de México —de 2005 a 2011— y Presidente de la República —de 2012 a 2018—, por lo que adelantó que se dedicará a otras áreas.

“Yo he concluido mi etapa en la política, me siento un privilegiado de la vida al haber tenido dos grande responsabilidades políticas: haber sido gobernador de mi estado natal (Estado de México) y haber sido presidente de México”, refirió desde Punta Cana, República Dominicana.

Aunque el exgobernador no mencionó a qué se dedicará o qué dedicará su tiempo durante los próximos años, sí dejó en claro que su mayor logro fue contribuir al desarrollo de la nación al convertirse en Presidente de la República y lo enmarcó como “su modesta contribución”.

“El haber representado al pueblo de México, haber hecho un mayor esfuerzo para impulsar su desarrollo, queda ahí mi modesta contribución a ese propósito, pero también he decidido que ya ha sido momento de poner fin a lo que es mi carrera política y buscaré en el horizonte dedicarme a otra cosa”, refirió.