Este es el cenote más profundo de México y del mundo

Conoce cuál el el cenote más profundo del mundo Foto: Instagram/@triton.prod

Los cenotes, también conocidos como dolinas, suelen encontrarse en diversas partes del mundo, aunque en algunas zonas en particular su formación es más predominante debido a las características del territorio. En México hay una gran cantidad de cenotes, incluso se puede encontrar el que es conocido como el más profundo del mundo.

Normalmente los cenotes se encuentran llenos de agua clara y fresca, además de que suelen estar conectados a grandes masas de agua subterránea que se ha ido acumulando con el paso de la historia.

Los cenotes suelen estar conectados a espacios acuáticos subterráneos Foto: Cuartoscuro

Este es el cenote más profundo de México

El cenote más profundo, no solamente de México, si no también del mundo no se encuentra ubicado en el estado de Yucatán y lleva el nombre de El Zacatón.

El Cenote El Zacatón se encuentra en el estado de Tamaulipas, México, y es parte de un sistema de cenotes y dolinas conocido por su singularidad. Este cenote es especialmente famoso por ser el más profundo del mundo, con una profundidad registrada de más de 300 metros. El Zacatón ha atraído la atención no solo de turistas y buzos profesionales sino también de científicos y exploradores debido a sus características únicas.

Una característica distintiva de El Zacatón es su formación geológica; a diferencia de muchos otros cenotes que se forman en roca caliza, El Zacatón es parte de un sistema geotérmico, lo que significa que sus aguas están influenciadas por actividad geotérmica subterránea. Esto contribuye a que las aguas del cenote mantengan una temperatura más cálida en comparación con otros cenotes, junto con una composición química particular que afecta su flora y fauna.

El Zacatón es considerado como el cenote más profundo de México y el mundo Foto: Cuartoscuro

El Zacatón también es conocido por su vegetación flotante, especialmente las formaciones de islotes de zacate (hierba) que flotan en su superficie, lo que posiblemente le da nombre al cenote. Estos islotes pueden moverse con el viento y cambiar de posición dentro del cenote.

Su exploración ha sido objeto de interés para el estudio de sistemas acuáticos subterráneos y la robótica, realizándose varias expediciones con robots submarinos para mapear su profundidad y características internas sin poner en riesgo vidas humanas.

Debido a su profundidad y complejidad, El Zacatón es considerado un sitio avanzado para la práctica del buceo, recomendado solo para buzos técnicos experimentados. Además, es un punto de interés para la investigación científica, que busca entender mejor los procesos geológicos y biológicos que ocurren en este tipo de ambientes acuáticos únicos.

Características de los cenotes

Los cenotes son depresiones naturales o pozos llenos de agua dulce, resultado de la erosión de rocas calcáreas blandas que exponen el agua subterránea. Estas formaciones geológicas son típicas de la región de la Península de Yucatán, en México, aunque también pueden encontrarse en otras partes del mundo. Son parte fundamental de un extenso sistema de acuíferos subterráneos y poseen características distintivas que los hacen únicos.

Una de las características principales de los cenotes es su origen kárstico, formados por la disolución de rocas calcáreas debido a la acción del agua ácida. Esta particularidad geológica crea una diversidad de formas y tamaños, desde pequeños estanques hasta grandes pozos de varios metros de profundidad, algunos abiertos a la superficie en forma de lagunas y otros semiocultos en cavernas.

Los cenotes son conocidos por sus aguas claras y frescas (Especial)

Los cenotes también son conocidos por sus aguas transparentes y frescas, que ofrecen una visión clara del fondo, donde es común encontrar formaciones rocosas como estalactitas y estalagmitas, además de una rica biodiversidad acuática adaptada a estas condiciones.

Ecológicamente, los cenotes juegan un papel crucial en el ecosistema, siendo el hábitat de especies endémicas tanto de flora como de fauna. Algunas especies de peces, crustáceos e incluso plantas acuáticas han evolucionado de forma única para adaptarse a las condiciones particulares de los cenotes.

Histórica y culturalmente, los cenotes tuvieron un significado especial para la civilización maya, quienes los consideraban sagrados y puertas al inframundo, realizando en ellos rituales y ofrendas.

Finalmente, los cenotes son vulnerables a la contaminación y al cambio en el uso de suelo. La preservación de estos ambientes naturales es crucial para mantener el equilibrio ecológico de la región y su riqueza histórica y cultural.