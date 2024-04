Alex Syntek lanzó al inodoro “Mañana será bonito”, el exitoso disco de Karol G

El músico mexicano fue muy sincero y señaló que no conecta con la música de Karol G. (Captura de pantalla YouTube 'El podcast ´pedido')

Aleks Syntek se encuentra bajo el escrutinio público, debido a su reciente participación en el programa de YouTube, “El Podcast Más Pedido” conducido por Gabo Ramos. El productor mexicano expresó su opinión honesta al ser cuestionado acerca del material discográfico de varios artistas.

Gabo le mostró siete cantantes y sus obras, entre las cuales Syntek tuvo que elegir con las que se quedaba y las que optaría por tirar al excusado. Fue entonces que al recibir el disco Mañana Será Bonito por la famosa Karol G, no lo dudó y aceptó que no conectaba con su música.

“Fíjate que no me entra, porque no me identico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora. Pero tendrán que entender que esto no es para alguiend e mi edad”.

Aleks Syntek participó en una dinámica donde tuvo que seleccionar ciertos discos de famosos cantantes. (Captura de pantalla YouTube El Podcast + Pedido)

Tras sincerarse con la audiencia, el músico lanzó el disco de la colombiana directo al retrete e incluso bromeó jalando la palanca. Los títulos con los que se quedó Aleks, fueron: Pies Descalzos de Shakira, Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea de Zoé, XT4S1S de Danna Paola, Bocanada de Cerati, 1989 de Taylor Swift y Dulce Beat de Belanova.

“No me vayan a funar, no me vayan a funar”, comentó al final Syntek.

Cabe recordar que en diversas ocasiones, Aleks Syntek ha rovocado polémica por ciertas críticas que ha hecho conrespecto a géneros musicales, específicamente el reguetón. Fue en 2022 que sugirió que se regulara el volumen de ese estilo de música en establecimientos, ya que lo calificó como “inadecuado”. Además de que le incomodaba ir a sitios de esparcimiento y que sonaran las canciones de este género.

“Si los reggaetoneros quieren seguir diciendo groserías en todas sus canciones es cosa de ellos. Cuando yo hablo de regulación es cuando tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana donde haya abuelos, papás, niños y está el perreo intenso a todo volumen, porque la ponen los meseros, los dueños no se fijan que los meseros son los que ponen música”.

Karol G ganó el Premio Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana. Instagram.

‘Mañana será bonito’

Mañana será bonito, se trata del cuarto álbum de estudio de Karol G y fue lanzado en febrero de 2023. El disco está conformado por 17 temas de reguetón. Además cuenta con la colaboración de varios artistas como Romeo Santos, Quevedo, Shakira, Justin Quiles, Ángel Dior, Maldy, Bad Gyal, Sean Paul, Sech, Ovy on the Drums y Carla Morrison.

Previo al estreno del álbum salieron un total de siete sencillos, “Provenza”, “Gatúbela”, “Cairo”, “X si volvemos”, “TQG”, “Mientras me curo del cora” y “Amargura”.