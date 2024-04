Señalan que novio de Lesslie Polinesia presuntamente le es infiel con su exnovia

"Lesslie Polinesia, la experiencia de ser mamá. La entrevista con Yordi Rosado". (Captura de pantalla YouTube @YordiRosado)

Lesslie Polinesia es tendencia nuevamente, tras dar a conocer ciertos detalles sobre la relación que tiene con el padre de su hija, Alquimia. Fue durante una entrevista con Yordi Rosado, que la influencer reveló que ya no estaba con su pareja cuando se enteró de su embarazo, pero ambos decidieron intentarlo por la bebé que estaba en camino.

Cuando el conductor le pregunta a Lesslie si en la actualidad su pareja la trata de la forma en que ella quisiera, la influencer evade la pregunta riendo y no da una respuesta. “Uy que buena pregunta... ¡Salud!”. De igual manera, al finalizar la plática, Yordi le hace un misterioso comentario a la integrante de Los Polinesios.

“Voy a decir algo muy fuerte pero que es real, porque qué lindo sería que puedan estar, papá, mamá e hija juntos. Pero no siempre es así y la familia se arma de diferentes estructuras y formas”.

Internautas aseguran que algo sucede entre la influencer y el padre de su hija recién nacida. (@ppteamlesslie)

De inmediato sus fans notaron que algo no iba bien en la relación de Lesslie, incluso ese fragmento del video que circula en TikTok cuenta con cientos de comentarios señalando a Kundavi como el padre de Alquimia.

“El silencio dice más que mil palabras”, “No dijo nada, pero lo dijo todo”, “La risa es muy buen camuflaje escondiendo el dolor”, señalaron algunos de los internautas.

La polémica creció más entorno a la situación sentimental de Lesslie, al viralizarse en redes sociales un rumor acerca de una supuesta infidelidad por parte de la pareja de la creadora de contenido. Todo comenzó por un videoclip compartido por una usuaria identificada como @KarinaAvendaño en TikTok donde explica que presuntamente Kundavi engaña a la Polinesia.

La seguidora reveló que ella trabajó en el restaurante Tierra del Sol Oaxaca, el cual pertenece a Carlos Cabrera (Kundavi) y todos los empleados sabían lo que pasaba, pues en el turno de ocho horas han visto a Less con su hija recién nacida y muchas cosas más.

Una usuaria que supuestamente trabaja en el restaurante de "Kundavi", señaló que lo ha visto serle infiel a Lesslie. (@LosPolinesios)

“Siempre ha engañado a Less con su exnovia Alexandra. Cuando Less se va a Ciudad de México, Carlos lleva a cenar a su ex al restaurante y ya tomados, se van juntos”, aseguró la joven.

“Lo peor es que la mamá de Kundavi, la chef Olga Cabrera sabe y no dice nada”.

Hasta el momento Lesslie Polinesia no se ha pronunciado al respecto ya que no se ha confirmado el rumor de infidelidad.