Quién fue la única hija de la Malinche, que no fue producto de su relación con Hernán Cortés

La Malinche tuvo una hija años después de la Conquista (Foto: INAH)

La Malinche, conocida también como Malintzin, Doña Marina o Malinalli, fue una figura crucial en la conquista de México por parte de los españoles en el siglo XVI. Fue una mujer de ascendencia noble indígena, pero debido a circunstancias adversas fue entregada como esclava en su juventud.

Su vida tomó un giro decisivo cuando, en 1519, fue regalada a Hernán Cortés y otros españoles como parte de un tributo. Dotada de una notable inteligencia y capacidad de adaptación, la Malinche aprendió rápidamente el español, lo que sumado a su dominio de las lenguas indígenas náhuatl y maya, la convirtió en intérprete, consejera y mediadora indispensable para el conquistador español.

Malintzin no sólo sirvió de intérprete de Cortés, sino que se dice que tuvo un romance con él. Independientemente de si tuvieron una relación amorosa o no, lo cierto es que tuvieron un hijo de nombre Martín Cortés, considerado uno de los primeros mestizos en México.

Luego de la Conquista de México, la unión terminó y Marina contrajo matrimonio con un amigo cercano del conquistador, Juan Jaramillo.

Hernán Cortés entregó a Malinche en matrimonio a Juan Jaramillo (Ilustración: Steve Allen)

El enlace matrimonial fue planeada por el propio Hernán Cortés y se celebró en 1524 en una ceremonia privada que tuvo lugar en La Herradura, en Veracruz, en la que hubo sólo unos cuantos testigos.

Poco después de la boda, Malintzin se embarcó con Cortés en la conquista de Honduras. Para ese momento estaba embarazada por segunda vez, en esta ocasión de su esposo.

Marina y Juan Jaramillo tuvieron una hija, a la que nombraron María Jaramillo, quien se cree que nació en una hacienda cerca de San Juan del Río, que según la creencia popular fue un regalo de Hernán Cortés.

Cuando Martín Cortés marchó junto a su padre, Malinche se quedó en compañía de su única hija.

Malinche tuvo una hija con Juan Jaramillo, de nombre María Foto: Mediateca INAH

María no tuvo un papel prominente en la nomenclatura familiar, pues sobre ella no pesaba el apellido Cortés. Además, no era estimada por su padre, Juan Jaramillo, ya que éste se unió con la Malintzin por interés, según refiere el portal especializado Real Academia de la Historia.

La misma fuente señala que contrajo matrimonio con Luis López de Quesada, quien era familiar de los conquistadores Alonso y García de Aguilar, que arribaron a Nueva España en el año 1535. Esto pese a que Hernán Cortés la esperaba en España para que se casara con Alvar Pérez Ossorio, hijo y heredero del marqués de Astorga, a quien incluso pagó parte del dote.

Los detalles sobre la vida de la hija de la Malinche son desconocidos en su mayoría, salvo el hecho de que estuvo en una disputa con la segunda esposa de su padre, Beatriz de Andrada.

El conflicto entre ambas mujeres llegó tras la muerte de Juan Jaramillo, tal como explicó Luis López de Quesada en un carta redactada en 1552. En la misiva, el esposo de María acusó que los terrenos fueron entregados a María de Andrada porque para ese momento estaba casada con el hijo de Luis de Velasco, segundo virrey de España.

“Soy [Luis de Quezada] casado con doña María [Jaramillo], hija única y legítima de Marina [Malinche], India y Señora, la cual fue gran parte para que la tierra se ganase. Ésta se casó con Juan Jaramillo de quien nació mi muger, su heredera. Muerto él [Juan Jaramillo] dan todos los bienes y los indios a la segunda muger [...] que dijo llamarse doña Beatriz, desando a la heredera, y esto porque vuestro visorey casó a su hijo don Francisco [Velasco] con ella”, señala el documento resguarado en el Archivo General de Indias.

También es sabido que hijo de María, Pedro de Quesada, reclamó parte de las tierras que Hernán Cortés regaló a la Malinche en Veracruz.