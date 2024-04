Posponen concierto de Eduardo Capetillo a nueve días de realizarse y las redes estallan en burlas: “No vendió”

Capetillo no ha lanzado un álbum musical desde hace 15 años (Instagram)

Luego de que a mediados de marzo de este 2024 Eduardo Capetillo anunciara su regreso a los escenarios tras 15 años de que publicó su último material discográfico, las expectativas sobre su presentación se hicieron presentes en las redes sociales.

Luego de mantenerse inactivo en su carrera musical, que dejó en pausa con el álbum Hecho en Sinaloa -con el que incursionó en el género de banda-, el ex Timbiriche anunció con bombo y platillo una fecha en el histórico Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

Además de cantar los temas que lanzó en la década de los 90 cuando salió del grupo, Capetillo anunció que se haría acompañar por su esposa Biby Gaytán y su hijo Lalo Capetillo como invitados especiales, lo que emocionó a los seguidores de la mediática familia.

Temas como La mujer que no soñe (autoría del guatemalteco Ricardo Arjona), Chica de ayer y Dame una noche forman parte del reportorio del también actor de 53 años que sus fans esperaban escuchar en vivo el próximo 26 de abril, pero según lo recién anunciado por Ocesa, tendrán que esperar un poco más.

Eduardo Capetillo fue uno de los integrantes más populares de Timbiriche (Foto: Ocesa)

Y es que a tan sólo nueve días de que se llegara el día anunciado para el concierto de “Capeto”, como se le apoda, en el recinto de la calle de Independencia, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la empresa de eventos dio a conocer la posposición del mismo.

Con un comunicado compartido en sus redes sociales durante la tarde de este miércoles 17 de abril, Ocesa compartió la nueva fecha del concierto.

“Aviso importante. Debido a problemas de logística, el concierto de Eduardo Capetillo programado para el 26 de abril en el Teatro Metropolitan se mueve para el 5 de junio de 2024. Los boletos previamente adquiridos son válidos para la nueva fecha y no se requiere realizar ningún cambio. Si deseas tu reembolso, podrás solicitarlo a partir del lunes 22 de abril. Ocesa y Eduardo Capetillo agradecen tu comprensión”.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo compartirán el escenario del Teatro Metropolitan (Foto: Instagram)

Las crudas burlas a la posposición del concierto de Eduardo Capetillo

De inmediato el mensaje generó reacciones encontradas, entre las que figuran múltiples burlas por una supuesta baja venta de boletos, hecho que se había rumorado en días pasados.

“Dime que no se han vendido boletos, sin decirme que no se han vendido boletos”, “Ni los invitados especiales van a ir”, “Hagan la promoción de que si compras 2 gelatinas Gari te llevas 25 boletos”, “Pobre hombre, debió costarle mucho trabajo conseguir esos invitados especiales”, “Logística? Más bien no vendió”, “Ni regalados los quiere la gente”, son algunos de los comentarios vertidos en X.

Padre e hijo participan actualmente en el reality show 'Juego de voces' (Foto: eduardocapetillog)

“Ah no mams yo que ya tenía mi vuelo desde Hong Kong exclusivamente para ir a su concierto”, Ahí estaremos coreando sus grandes éxitos como " “. Y como olvidar ese gran tema de " “. Y que cierre con todos cantando a todo pulmón la de " “, “Espero que en la recarga de mi tarjeta del metrobús me regalen un boleto para de todos modos no ir”, escribieron otros en Facebook.