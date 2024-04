Paola Durante explotó y demandará tras ver el trailer de serie de Paco Stanley: “Hijos de...”

Paola Durante aseguró que emprenderá acciones legales contra la producción de la serie (Foto: Archivo)

Prime Video lanzó recientemente el tráiler de su nueva serie ¿Quién lo mató?, enfocada en el misterioso asesinato del famoso conductor de televisión de los años 90, Paco Stanley.

El avance reveló a Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez interpretando a los personajes claves en esta historia que promete mantener a los espectadores al filo de sus asientos.

Esta producción, que ha generado expectativas y controversias por igual, es una colaboración entre Amazon Studios, El Estudio y Tigre Pictures, bajo la dirección de Humberto Hinojosa, con un guion de Rodrigo Ruíz Patterson y Alexandro Aldrete.

Tras la publicación del avance, Paola Durante, quien fue vinculada sentimentalmente en el trailer con otro de los personajes involucrados en la trama, Mario Bezares, y trabajó cercanamente con Stanley, expresó su descontento y sorpresa.

Así luce la bioserie sobre el asesinato del conductor. Crédito: Prime Video México.

En conversación con Todo para la mujer, Durante acusó al equipo detrás de ¿Quién lo mató? de falta de respeto, anunciando su intención de tomar acciones legales contra lo que considera una distorsión de los hechos reales.

“No puedo creer que hayan subido esto, es una falta de respeto lo que están haciendo. ¡No lo puedo creer.! Los voy a demandar, esto nunca pasó... Hoy es mi cumpleaños, qué bonito regalo de cumpleaños, hijos de pu…”, externó la ex edecán de Stanley.

Paola Durante niega una presunta relación amorosa con Mario Bezares

La ex modelo y presentadora, ahora retirada de la farándula y residente en Vallarta, cuestiona la veracidad de una supuesta relación amorosa presentada en la serie, defendiendo la inocencia tanto suya como de los demás implicados en el caso del conductor de programas como Pácatelas, Ándale y Llévatelo.

Belinda hizo el papel de Paola Durante (Foto: @Eduardo9_C)

“No estábamos juntos, nunca hubo una relación de Mario y mía y cuando estábamos en el reclusorio él me trató como un papá, ¿cómo van a inventar ahora?... Si de por sí para la gente ha sido difícil creer que somos inocentes, imagínate ahora con esto. ¿Cómo es posible que inventen cosas?”, cuestionó la famosa.

“(No) quieran venir a manchar mi imagen de esta manera, no entiendo... No sé qué es lo que le hacemos a la gente para que nos estén haciendo esto. O sea, no se vale, nosotros ya sufrimos bastante como para que ahora empiecen a meterle a la gente otras cosas que no son”, expresó la modelo, quien recientemente incursionó en OnlyFans.

La polémica desencadenada por la serie y la reacción de Durante pone de manifiesto la delicada línea que existe entre la ficción y la realidad en producciones basadas en acontecimientos reales.

Paola Durante aseguró que Bezares la trató "como un padre" (Foto: Instagram)

Mientras ¿Quién lo mató? busca explorar uno de los crímenes más mediáticos y sin resolver de las últimas décadas en México, las acusaciones de Durante subrayan el impacto personal y las consecuencias que tales representaciones pueden tener para aquellos involucrados en los eventos originales.

La trama se engrosa no sólo en pantalla, sino también fuera de ella, en un debate sobre la ética de recrear historias verdaderas y el efecto que esto tiene en las personas retratadas.