Cuánto cuesta el Lamborghini en el que fue vista haciendo campaña una candidata en Puebla

La candidata del Partido Social de Integración fue criticada por transportarse a bordo de un vehículo de lujo Crédito: X @Pepealexmf

La candidata a presidenta municipal de Quecholac, en Puebla, Guadalupe Martínez, fue criticada por realizar un video en sus redes sociales en el que se encuentra a bordo de un auto de lujo en compañía de su padre.

Guadalupe Martínez pertenece al Partido Social de Integración (PSI), el cual fue creado por Sergio Salomón Céspedes en 2012, y con el que busca llegar a ser la primera mujer presidenta municipal de Quecholac, uno de los lugares de gran importancia agrícola para la región.

En el video que compartió en su página oficial de Facebook, la candidata aparece abordo de un Lamborghini, el cual es conducido por su padre. Mientras están en camino, ambos realizan comentarios acerca de la candidatura de Guadalupe Martínez, quien señaló ser atacada por personas que se sintieron ofendidas con su postulación.

“Como ciudadana tengo derecho a participar a un cargo publico y tristemente algunas personas, no quisiera decir que se sintieron opacadas, pero tristemente eso sintieron y tristemente empezaron a atacarme a través de medios amarillistas”, señaló en el video.

Por su parte, Antonio Valente Martínez, el padre de Guadalupe Martínez, se mantenía conduciendo mientras emitía comentarios en relación a las criticas que ha recibido la candidatura de su hija.

“Nosotros sí estamos pisando el suelo porque nosotros somos personas que vemos las cosas con realeza, nosotros no nos traumamos y no nos lo tomamos tan en serio de que si perdemos o que tira periodicazos y paga a un medio de comunicación cualquiera y que inventen cosas. La magia y la pócima es que hablemos con la realidad, que es ganarse a la gente, siendo humilde”, afirmó Antonio Valente durante la transmisión.

Después de varios de sus comentarios, ambos deciden salir del vehículo para colocarse en un parque, lo que causó que se pudiera observar el tipo de auto en el que viajaban “a despejarse”, según afirmaron.

El Lamborghini

Lamborghini Urus.

En el video se puede observar que el auto en el que se transportan es un Lamborghini Urus, el cual debido a los colores y algunas características que se notan en la transmisión, es probable que sea un Lamborghini Urus Graphite Capsule.

Este auto de lujo se caracteriza por sus sofisticados tonos mate de efecto satinado en el exterior con cuatro colores disponibles, así como de la combinación de colores intensos en algunos de sus detalles, los cuales están disponibles en cuatro tonalidades diferentes que adornan elementos como el difusor frontal, las puertas, y el alerón trasero, entre otros.

El Lamborghini Urus Graphite Capsule tiene un precio de entre 4 y 9 millones de pesos, esto según las características que tenga el auto.

Por su parte, el padre de la candidata realizó un nuevo video en el que señala que el vehículo no tiene ninguna importancia porque ellos no viven de la política e hizo un llamado a los medios a no juzgarlo como delincuente, ya que no están respetando la presunción de inocencia.

“Están exponiendo a mi familia. Tuve que sacar esta camioneta de mi familia porque la están exponiendo y después al rato van a decir que todo es ilícito; gracias a dios todo es lícito”, señaló en el video Antonio Valente.

Los señalamientos anteriores los realizó debido a que los medios han señalado a Antonio Valente como el presunto líder huachicolero apodado “El Toñin”, uno de los principales generadores de violencia en el llamado Triángulo Rojo del huachicol.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, “El Toñín”, fue etiquetado como uno de los blancos prioritarios en la lucha contra el robo de combustibles; sin embargo, en 2017 se llevó a cabo su detención pero fue liberado debido a la insuficiencia de pruebas.