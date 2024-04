Álvarez Máynez desmiente ser socio de alto funcionario de Morena

El emecista respondió a un reportaje periodístico (Cuartoscuro)

El candidato a la Presidencia de la República de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, respondió al periodista Claudio Ochoa Huerta, quien publicó una investigación que vincula al político zacatecano con el director general de la Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos del Ejecutivo Federal, César Suárez Ortiz.

Por medio de un video en sus redes sociales, el emecista calificó al comunicador de fantasioso, debido a que señaló que no es socio del también integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); además, aclaró que de una de las empresas que se menciona dejó 10 años atrás de ser integrante.

Para fundamentar su explicación, Álvarez Máynez puntualizó que uno de los medios de comunicación que pertenecen a las empresas a las que fue ligado, en realidad, en los últimos años se ha dedicado a atacarlo, debido a que se posicionó como crítico a la Cuarta Transformación.

“(Estoy aquí) para responderle a Claudio Ochoa que yo no sé cómo amaneció, muy fantasioso. No, no soy socio de ningún alto funcionario de Morena, no soy socio de nadie desde hace muchos años. Una de las que menciona, incluso, ya he subido el acta constitutiva, que desde 2014 dejé de ser socio, incluso esa empresa que tiene medios de comunicación me ha atacado, precisamente por ser crítico de los gobiernos, de los regímenes”, expresó el jueves 18 de abril.

El candidato a la presidencia negó ser socio de un funcionario de Morena (X/@AlvarezMaynez)

Asimismo, confío en que el periodista vaya a conocer la versión del “alto funcionario” de Morena al que fue ligado; sin embargo, aseguró que “a su querido amigo” no lo ha visto desde hace años, por lo que reiteró que no son socios.

“Mi querido amigo César Suárez que tengo años sin ver, que no somos socios, que no he obtenido ni un peso de ninguna empresa que fundamos hace años un grupo de amigos y amigas idealistas: fue una revista digital que se llama Terceravia.mx (...)”, expresó.

Tras las palabras del candidato, el periodista reiteró que en su reportaje dejó en claro que el zacatecano actualmente no forma parte de ninguna empresa; no obstante, sentenció que Suárez sí sería socio del emecista y que no se trata de una persona humilde puesto que ganado 145 mil pesos al mes.

“Mañosamente el candidato dice que ya no forma parte de UNA de las empresas que mencioné en mi reportaje. Eso lo dejé en claro. Omite hablar del tema central: su socio de la Consejería. Trata de hacerlo quedar como muy humilde. Gana 145 mil pesos al mes y sí es directivo”, fue la respuesta de Ochoa.

¿Qué dice el reportaje contra Máynez?

El candidato de MC alcanzó fama con su tema "Presidente Máynez" (Cuartoscuro)

De acuerdo a lo que publicó Claudio Ochoa, Álvarez Máynez se encontraría en el punto de mira tras revelarse sus conexiones empresariales con importantes figuras relacionadas con el gobierno y el ámbito legislativo, lo anterior debido a que se conoció que junto a César Suárez Ortiz y César Alan Ruiz Galicia, comisionado del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, el político zacatecano ha formado parte de una red empresarial que ha cosechado millones de pesos.

Para lo anterior, presuntamente estarían ligados a la familia Monreal, mismos que presuntamente les habrían dado contratos en el estado de Zacatecas.

Con base en lo publicado por Latinus, Estas relaciones empresariales se concretan mediante la constitución de varias empresas, entre las cuales destaca “Tercera Vía Editoriales S.A. de C.V.”, fundada el 28 de agosto de 2015. A esta se le suma la firma “Información para la Democracia S.A. de C.V.”, establecida el 14 de octubre de 2008 por Álvarez Máynez y su padre, Felipe Álvarez Calderón.

Entre los socios de esta última figuran Raymundo Cárdenas Hernández, ex secretario de gobierno con Ricardo Monreal en Zacatecas, y su hijo Raymundo Cárdenas Vargas, quien actualmente aspira a una diputación bajo la bandera de Morena.

En sus declaraciones patrimoniales correspondientes a los años 2021 y 2022, Álvarez Máynez reconoció poseer el 20% de la empresa “Tercera Vía Editoriales S.A. de C.V.”, compartiendo socios con figuras claves dentro del espectro político y jurídico del país.