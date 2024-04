Thalía reveló contracción muscular que le impide moverse y está preocupada

Inspiración de Thalía radica en sus raíces de Santa María la Ribera (@thalia)

La popular cantante Thalía recientemente comunicó a sus fans que está experimentando un desafío en su bienestar físico debido a una tortícolis que le impide moverse con libertad.

Esta dolencia muscular en el cuello le ha causado dolor, afectando su capacidad para realizar sus actividades habituales.

El padecimiento quedó evidenciado en un video que la artista compartió en una red social, donde se expresa su dificultad para moverse y la necesidad de continuar con sus compromisos a pesar de la incomodidad.

“Cariños, la ley de Murphy no me que… Fíjense que me dio una tortícolis de aquellitas y, o sea, está cañón. ¿Qué voy a hacer? No me puedo mover”, explicó afligida a sus más de 21 millones de seguidores.

En su mensaje, Thalía mostró su determinación al señalar que, aunque enfrenta este obstáculo, no se detendrá y adaptará su rutina de ejercicios para seguir adelante. Incluso compartió detalles de su dieta del día demostrando su compromiso con un estilo de vida saludable incluso en momentos de adversidad.

Desde el gimnasio de su hogar y frente a las pesas, añadió: “Pero no puedo parar, no hay opción, tengo que seguir, así que le voy a dar. Hoy le haré a la pierna, ni modo”.

Más tarde, la intérprete de Amor a la mexicana compartió su dieta para ese día: aguacate, camote, pollo rostizado, aguacate y brócoli.

Esta noticia resalta no sólo el desafío de salud al que se enfrenta Thalía sino también su espíritu resiliente. Es un recordatorio de que, independientemente de las dificultades, la adaptación y la perseverancia son cruciales.

Qué es la tortícolis, afectación que sufre Thalía

La tortícolis es una afección caracterizada por una contracción muscular prolongada que incide en los músculos del cuello, provocando dolor y limitando el movimiento natural de la cabeza. Esta condición puede llegar a ser bastante incapacitante para quienes la padecen, ya que puede dificultar significativamente girar o inclinar la cabeza sin experimentar molestias.

La tortícolis, aunque común, requiere atención médica adecuada, y situaciones como la de Thalía subrayan la importancia de cuidar nuestra salud y bienestar físico.

La reflexión de Thalía sobre la fragilidad de la vida

El pasado 20 de marzo de este 2024, la protagonista de Quinceañera y Rosalinda compartió con sus fans que estuvo a punto de ahogarse con una pieza de pollo.

“La vida es una, la tienes en segundos. Ahorita, antes de venir aquí, estaba yo corriendo y me metí un pedazo de pollo para salir corriendo así, al carro, y se me atoró”.

“Me estaba ahogando con un pedazo de pollo y estaba sola en mi departamento, antes de subirme al carro. Me empecé a hacer así (golpear su abdomen), sola, en mi departamento, ahogándome. (Finalmente) se me salió, nadie estaba. Yo dije: ‘En cualquier segundo, ¡en cualquier segundo!, pelas, cuelgas los tenis’”, reflexionó la cantante de Arrasando.

“Hay que vivir, hay que disfrutar. Vivir y ver las cosas en positivo y rodearte de luz, de ser luz, que se haga la luz”, aconsejó la estrella latina de 52 años.