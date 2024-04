René Franco opina sobre la pelea de Yeri Mua y Bellakath: “Creí que una era hombre”

(Ig labellakath/yerimua/renefrancomx)

Bellakath y Yeri Mua protagonizaron en días pasados una fuerte pelea en redes sociales y ambas terminaron criticándose duramente el físico. Ante esto, René Franco no dudó en inmiscuirse en la polémica y dar su controversial punto de vista.

Toda la discusión habría comenzado después de que se dio a conocer parte de la nueva canción llamada Traka de la cantante de Chupón.

“Los números hablan y la gente está conmigo, la que trae tu Gatito por detrás, eso dicen allá por la capital, a mí me operaron bien, a ti te operaron mal. Yo soy una empresaria con talento musical”, fueron algunos de los aparentes versos que se filtraron y de los cuales, usuarios señalaron que podrían ser indirectas para Bellakath.

La situación empezó a escalar entre ambas, al punto de que la intérprete de Gatita compartió algunas capturas de pantalla en donde mostraba que antes se llevaba bien con Yeri Mua.

Pelea entre Bellakath y Yeri Mua escala de nivel; famosas se amenazan y filtran VIDEOS (Fotos: Instagram)

“Yo toda pendej* invitándola a mi casa a hacer nuestra rola y luego party, pkm. Ahí empezó todo”, comenzó a escribir.

A esto, Yeri respondió: “Ya deja de estar chingand*, peleas sola. Eres la número 1, eres buena en lo que haces, te la pasas tirando indirectas, relájate un rato mija, que oso que rebajes el reguetón mexa que tanto defiendes a puras peleas de viejas del mercado, qué oso”.

Posteriormente, Bellakath puso: “La que se rebaja eres tú, no te hagas la msutia, bien que tiras y escondes la mano. Yo peleo si soy o no la número 1, sabes que estás propiciando el hate cuando primero fuiste mi fan y ahora quieres hacer lo que yo y aún así ese no es mi problem”.

René Franco opina al respecto

No sólo las redes sociales reaccionaron rápidamente a la situación, sino que durante el programa La Taquilla, René se enteró de lo sucedido entre las famosas y no dudó en dar su punto de vista.

Bellakath y Yeri Mua protagonizan acalorada PELEA Foto: IG/labellakath IG/yerimua

“¿Yeri Mua es mujer? Yo toda la vida pensé que Yeri Mua era hombre, por Jerry, pensaba que era Jerry Mua... Tan inane soy respecto a este tipo de música que ni siquiera sabía que Yeri Mua era mujer”, comentó en primera instancia.

De igual manera, René mencionó que no estaba de acuerdo en que se enaltecieran ciertas cosas actuales.

“¿Por qué tenemos que vivir entre Martillazo y Yeri Mua diciéndole a Bellakath que no tiene caderas?”, dijo y después recordó que Dani Flow le parecía un “señor ñango”.

Pero la crítica del conductor no paró ahí, ya que René lanzó una sospecha en la que mencionaba que tal vez la pelea de Bellakath con Yeri Mua podía ser una estrategia de marketing.

“¿No estás convencida de que nos te están engañando? Que Yeri Mua le habla a Bellakath y dicen ‘Hace cinco segundos que no somos trending topic, y si no somos trending, no vivimos. Entonces, Yeri Mua, hazme una tiradera, yo te contesto y a ver qué pasa’”, comentó y agregó: