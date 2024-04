¿Qué pasó entre Bellakath y Yeri Mua? Reguetoneras protagonizan acalorada PELEA: “Chapulín aplastado” |VIDEO

Bellakath y Yeri Mua protagonizan acalorada PELEA Foto: IG/labellakath IG/yerimua

No se llevan bien como más de uno pensaba y por lo tanto la anhelada colaboración musical no llegará: las influencers y cantantes Bellakath y Yeri Mua se están peleando. La tensión entre ambas figuras se ha intensificado recientemente a través de una serie de interacciones en redes sociales, las cuales han desencadenado un cúmulo de especulaciones entre sus seguidores, pues nadie entiende el por qué de la pelea.

La situación se remonta a una publicación de Yeri Mua, en la que anunciaba su intención de mejorar su habilidad para bailar, con el objetivo de enriquecer sus presentaciones en vivo. En el video compartido, la también abogada seleccionó un tema de Dani Flow para acompañar sus ensayos, lo que no pasó desapercibido para Bellakath.

Esta última, conocida por su hit Gatita, no tardó en emitir una respuesta que, aunque no mencionaba nombres, fue interpretada por los fans como una clara alusión a Yeri Mua: “Chapulín aplastado cuando bailo stilo flow”, apuntó en una publicación que no tardó en viralizarse.

Yeri Mua le responde a Bellakath: A mí sí me operaron bien”

Este intercambio es el más reciente de una serie de roces entre las dos personalidades de Internet, quienes hace meses habían sido centro de rumores sobre una supuesta rivalidad. Aunque ambas negaron en su momento tales afirmaciones, asegurando incluso que estaban trabajando en una colaboración musical, los recientes acontecimientos sugieren un cambio radical en su relación.

Los internautas han presenciado una escalada en el conflicto, caracterizada por el intercambio de mensajes cargados de sarcasmo e insultos. A pesar de que no han trascendido los motivos específicos detrás de esta disputa, lo que parece evidente es la disolución de cualquier vestigio de amistad entre Bellakath y Yeri Mua, sumergiéndolas en una confrontación que trasciende lo personal y parece enraizarse en diferencias profesionales dentro del ámbito musical.

Según reportes de diversos tiktokers, el desacuerdo habría comenzado a partir de la publicación de Yeri Mua sobre sus prácticas de baile. La respuesta de Bellakath no se hizo esperar, agradeciendo irónicamente no resultar en un “chapulín aplastado” al bailar y animando a sus seguidores a escuchar a “la reina del ballakeo”. Por su parte, Yeri Mua replicó a través de X, defendiendo las críticas hacia sus cirugías con una postura desafiante.

“A mí me operaron bien y a ti te operaron mal y te lo grabas beba. Traka”, escribió Yeri Mua en sus redes sociales, siendo una clara indirecta a Bellakath.

Aunque aún no hay claridad sobre el futuro de este enfrentamiento, la expectativa entre los seguidores es palpable, especialmente teniendo en cuenta el antecedente de una colaboración musical que ahora parece improbable. La continua interacción en redes deja muchas preguntas en el aire, mientras la controversia entre Bellakath y Yeri Mua sigue alimentando el debate público.

¿Quién es Yeri Mua?

Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua y apodada la Bratz Jarocha, es una destacada influencer de Veracruz, México, hija de Silvio y Yahel, o como los conocen en el ámbito digital, Papá Bratz y Mamá Bratz. Su incursión en el mundo digital se remonta al 2017, con transmisiones en Facebook centradas en moda y maquillaje. Su notoriedad creció exponencialmente al ser coronada reina del Carnaval de Veracruz en 2022, evento que compartió con su exnovio Brian Villegas, también una figura controversial.

En agosto de 2023, Yeri Mua sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su primer sencillo “Chupón”, que rápidamente escaló posiciones en plataformas como Spotify y YouTube.

No contenta con su éxito en el ámbito musical y en redes sociales, en 2023 expresó su deseo de expandir sus horizontes académicos, inscribiéndose en una licenciatura en Lenguas Extranjeras. Sin embargo, la experiencia universitaria no resultó ser lo que esperaba. La influencer no solo enfrentó críticas por su vestimenta sino que, además, enfrentó dificultades académicas, reprobando todas sus materias.