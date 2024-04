¿Qué tiene? Yolanda Andrade abandona entrevista por problemas de salud: “No me siento bien”

Yolanda Andrade fue diagnosticada con aneurisma hace unos meses, después de pasar varias semanas fuera del medio por complicaciones en su salud que afectaron uno de sus ojos. diagnosticaron (YouTube/Unicable)

Yolanda Andrade evadió un encuentro con medios de comunicación afuera de las instalaciones donde graba el programa ‘Montse & Joe’ debido a fuertes malestares. La conductora pidió comprensión y compartió información sobre el problema de salud que podría alejarla una vez más del show.

Durante la mañana de este miércoles 17 de abril, la periodista de espectáculos Berenice Ortiz publicó un video en su canal de YouTube de su reciente encuentro con Yolanda Andrade y Montserrat Oliver en la Ciudad de México. Éste comienza cuando ambas conductora llegan a bordo de una camioneta negra; la sonorense bajó su venta como es costumbre para hablar con la prensa, sin embargo, en esta ocasión se disculpó por no poder hacerlo.

“Me quiero bajar, hoy no me siento bien, disculpen“, comentó.

La conductora presentó síntomas de Fotofobia en 2023. (Foto: Unicable)

Los reporteros entendieron de inmediato y se apartaron de la camioneta para permitir que Yolanda Andrade bajara sin ningún contratiempo. La conductora agradeció este gesto y, antes de entrar a las instalaciones, compartió información sobre el nuevo problema de salud que enfrenta.

“Tuve otra vez lo del ojo, pero lo tuve desde la madrugada y de verdad que no me sentí bien. Me despertó el dolor y me tuve que volver a pone el parche por la luz y no me siento bien”, contó y aseguró que ya se encuentra bajo tratamiento médico, pues asistió al doctor en cuanto presentó los primeros síntomas.

Yolanda no mencionó nada más al respecto y entró a las instalaciones en compañía de su mejor amiga. Cuando Montserrat Oliver se cercioró que su colega estaba adentro, regresó con la prensa para compartir más información al respecto.

(Instagram/@montseyjoetv)

“Pasé por ella como siempre que venimos a trabajar ‘Montse & Joe’ y veo que le volvió a dar lo del ojo. Ojalá que se sienta mejor, ella muy valiente que vino a trabajar. Ojalá que pueda trabajar y no se tenga que ir”, comentó.

“Lleva un año en tratamiento y de repente no le pasa; en un mes a lo mejor le pasó tres veces y ahorita en una noche tres veces, en menos de un día, está rarísimo”.

Montserrat Oliver no entró en polémica sobre un supuesto trabajo de ‘brujería’ que estaría detrás del problema de salud que enfrenta su amiga, sin embargo, dejó entrever que ambas lo han considerado.

(Captura de pantalla: Instagram)

¿Qué es un aneurisma?

La conductora fue diagnosticada con aneurisma hace unos meses y los síntomas estarían relacionados con las afectaciones en su ojo.

La aneurisma es una dilatación o protuberancia anormal en una sección de una arteria, causada por una debilidad en la pared de dicho vaso sanguíneo. Las causas específicas de esta afección pueden variar, incluso pueden ser congénitos, es decir, presentes desde el nacimiento, o resultar de defectos en determinadas áreas de la pared arterial.

“Hemorragia cerebral o intracerebral ocurre cuando se presenta una dilatación anormal en una zona débil de un vaso sanguíneo en el cerebro (aneurisma cerebral), se rompe y ocurre un derrame de sangre en éste órgano”, informa la Secretaria de Salud.